İhlas Haber Ajansı • Başakşehir
Market arabasından servet çaldılar! Başakşehir'deki akılalmaz hırsızlık kamerada
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İstanbul Başakşehir'de bir markette alışveriş yapan müşterinin alışveriş arabasında bıraktığı ve içerisinde yüklü miktarda altın ile döviz bulunan çantası saniyeler içinde çalındı. İçinde pasaport, kimlik, çok sayıda altın bilezik, 6 bin dolar ve 200 pound bulunan çantanın çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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