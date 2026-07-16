Anadolu Ajansı
Parkta kahreden ölüm! Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti
Kars'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Özetle DinleParkta kahreden ölüm! Boynuna salıncak ipi dolanan...
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Yaşam az önce
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünde 3 yaşındaki Nisanur G'nin, evinin bahçesinde oyun oynarken salıncak ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetmesi haberi.
- Nisanur G, evinin bahçesinde oyun oynarken salıncak ipi boynuna dolandı.
- Nisanur'u salıncakta hareketsiz bulan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızı Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
- Nisanur G, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Küçük kızın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünde 3 yaşındaki Nisanur G'nin boynuna, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada salıncağın ipi dolandı.
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SALINCAKTA HAREKETSİZ BULUNDU
Nisanur'u salıncakta hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kızı Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Nisanur G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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