Kars'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünde 3 yaşındaki Nisanur G'nin boynuna, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada salıncağın ipi dolandı.

SALINCAKTA HAREKETSİZ BULUNDU

Nisanur'u salıncakta hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kızı Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Nisanur G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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