Esenyurt’ta otizmli çocuğu AVM’deki oyun alanına alınmayan Müjgan Özdemir, görevliye tepki gösterdiği anları cep telefonu ile videoya kaydetti. Yaşananları anlatan Özdemir “Çocuğumun bütün çırpınışlarına rağmen kız asla alamayacağını söyledi. Kayıt alırken kız bana saldırdı. Telefonuma vurmaya çalıştı. O anda çaresiz kaldım. Sesimin çıktığı kadar haykırmak istedim” diye konuştu.

8 yaşındaki otizmli çocuğu Toprak'ı oyun oynaması için Esenyurt Marmara Park AVM'de yer alan alana götüren Müjgan Özdemir ile görvli arasında bir tartışma yaşandı.

OYUN ALANINA ALINMADI

İddiaya göre görevli otizmli Toprak'ı oyun parkına alamayacağını söyledi, anne Özdemir ise duruma tepki gösterdi. Oyun parkı görevlisi ile anne arasında yaşanan tartışma anı cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Oyun alanına alınmadı! Otizmli çocuğa AVMde utandıran ayrımcılık! Annesi o anları videoya kaydetti

"EGOSU İÇİN ALMIYOR"

Duruma sinirlenen anne Özdemir “Bu kadın çocuğumu özel çocuk olduğu için, egolarını tatmin etmek için içeri almıyor. Bana müdahale edemezsin. İçeride hiçbir çocuk da yok. Sadece egosunu tatmin etmek için almıyor” sözleri ile tepki gösterdi.

Görevli ise annenin çekim yapmasını istemedi. Duruma AVM’de görevli 2 güvenlik görevlisi müdahale etti.

Oyun alanına alınmadı! Otizmli çocuğa AVMde utandıran ayrımcılık! Annesi o anları videoya kaydetti

Oyun alanına alınmadı! Otizmli çocuğa AVMde utandıran ayrımcılık! Annesi o anları videoya kaydetti

“KAYIT ALIRKEN KIZ BANA SALDIRDI”

Müjgan Özdemir, yaşananları şöyle anlattı:

AVM kum parkı çocuğumun her zaman gittiği bir yer. Bu sefer heyecanlı hareketler yapınca ben kıza otizmli olduğunu söylemek zorunda kaldım. Kız değişik tavırlarla içeri alamayacağını söyledi. Çocuğumun bütün çırpınışlarına rağmen kız asla alamayacağını söyledi. Ben de video kaydı alıp paylaşmak zorunda kaldım. Ben orada kayıt alırken kız bana saldırdı. Telefonuma vurmaya çalıştı. Daha sonrasında bu çocuk buraya girerse ben bu işyerini terk ederim gibi söylemleri oldu. Arada bir arbede yaşandı.

“ÖZÜR DİLEMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

İşletme sahibinin kendisini arayarak böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmediklerini söylediğini belirten anne “Toprak'tan özür dilemek istediğini, istediği zaman gelip istediği kadar oynayabileceğini söyledi. Böyle yaklaşması beni çok mutlu etti" dedi.

Oyun alanına alınmadı! Otizmli çocuğa AVMde utandıran ayrımcılık! Annesi o anları videoya kaydetti

“O ANDA ÇARESİZ KALDIM”

Özdemir, "İnsanlar çocukları olunca her şeyi yapabilirler. Ben o anda çaresiz kaldım. Sesimin çıktığı kadar haykırmak istedim. Zaten çok zor şeyler yaşıyoruz. Daha çok zorlaştırmayın hayatı demek istedim. Aslında oradaki haykırmalarım sesimin yükselmesi çaresizliğimden kaynaklanmıştı" diye konuştu.

Oyun alanına alınmadı! Otizmli çocuğa AVMde utandıran ayrımcılık! Annesi o anları videoya kaydetti

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