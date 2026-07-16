Altın fiyatlarındaki gerileme spot piyasa ile kuyumcu arasındaki makas farkını da kapattı. Talebin azalmasıyla birlikte bir dönem 1.200 liraya kadar çıkan makas, şimdilerde 30-40 TL civarına düştü. İşte detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. 7.811 lirayla rekor kıran gram altın 6 bin lira civarında hareket ederken, 5.595 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın ise 4 bin doların altına sarkmış durumda. Düşüş sonrası altına olan ilgi de azalırken, bu durum spot piyasa ile kuyumcular arasındaki makası da eritti.

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MAKAS 1.200 LİRAYA KADAR ÇIKMIŞTI

Altının 8 bin liraya koştuğu dönemde yüksek talep nedeniyle altında makas 1.200 liraya kadar çıkmıştı. Yani altın 7.500 lirayken 8.700 liradan satılıyordu. Bu durum altına yatırım yapanların karını büyük ölçüde düşürüyordu. Ancak altındaki düşüş sonrası bu durumda tersine döndü.

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MAKAS 30-40 LİRALARA GERİLEDİ

Altın fiyatlarındaki sakin seyir ve fiziki altına olan talebin zayıflamasıyla birlikte altındaki makas hızla daraldı. Zirve döneminde 1.200 liraları gören makas, şimdilerde 30-40 TL civarına düştü.

KAPALIÇARŞI'DA MAKAS 33 LİRA

Saat 17.00 itibarıyla spot piyasada 6 bin 44 lira seviyesinde bulunan gram altın, Kapalıçarşı'da ise 6 bin 77 lira seviyesinde bulunuyor. Bu da makasın 33 lira seviyesine kadar gerilediğini gösteriyor.

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UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, makasın daralmasının yatırımcı açısından daha sağlıklı bir piyasa görünümüne işaret ettiğini belirtiyor. Talebin dengelenmesiyle birlikte fiyatların spot piyasaya daha yakın oluştuğunu ifade eden sektör temsilcileri, fiziki altın alacak vatandaşların geçmiş döneme kıyasla çok daha düşük fiyat farkıyla işlem yapabildiğini vurguluyor.

Sektör kaynakları, altına olan talebin yeniden hız kazanması halinde makasın tekrar açılabileceğini ancak mevcut koşullarda piyasanın daha dengeli bir görünüm sergilediğini ifade ediyor. Bu nedenle yatırımcıların altın alırken yalnızca gram fiyatını değil, kuyumcu ile spot piyasa arasındaki fiyat farkını da dikkate alması tavsiye ediliyor.

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