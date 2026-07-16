Geçtiğimiz aylarda İstanbul Levent'te bir plazaya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında iddianame hazırlandı. 14 şüpheli hakkında birçok suçlamadan ceza talep edildi.

İstanbul Levent'teki bir plazaya yönelik DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılması sonucu, 3 emniyet görevlisinin yaralandığı ve 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

14 ŞÜPHELİ YER ALDI

İddianamede 14 şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ceza talep edildi.

Şahısların ağırlaştırılmış müebbet ile 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirme yapılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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