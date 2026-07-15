Çin'de şiddetli yağışların ardından sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bir BYD Tang videosu, elektrikli otomobillerin dayanıklılığı konusunda büyük bir tartışma başlattı. Viral olan videoyla ilgili BYD’den ilk resmi açıklama geldi.

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Shenyang kentinde yaşanan yoğun yağışlar sırasında kaydedilen bir video, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan otomotiv görüntülerinden biri haline geldi. Görüntülerde sel sularının içinde ilerlemeye çalışan siyah bir BYD Tang SUV'un altından büyük bir parçanın ayrıldığı görülüyor. Bunun üzerine birçok kullanıcı, "Elektrikli otomobilin motoru koptu ve suya düştü" yorumları ve paylaşımları yapmaya başladı.

Ancak olayın ardından video detaylı incelendiğinde aracın hibrit olduğu ve düşen parçanın aracın elektrik motoru olduğu belirtildi. Çünkü elektrik motoru arkadan sallanıyor olmasına rağmen araç hareket etmeye devam edebiliyor.

BYD'nin SUV modeli Tang, hem şarj edilebilir hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarda sunuluyor. Standart DM-i şarj edilebilir hibrit versiyonlar önden çekişli bir güç aktarma sistemine sahipken, daha yüksek performanslı DM-p ve çift motorlu EV varyantları, görüntülerdeki araçla aynı tipte, özel bir arka elektrikli tahrik ünitesine sahip dört tekerlekten çekişli bir düzeneğe sahiptir.

BYD’DEN AÇIKLAMA

BYD’nin resmi müşteri hizmetlerinin Çin basınına yaptığı açıklamaya göre, arka motor tertibatının araç sel sularında ilerlerken alttan ciddi bir darbe aldığını ve hasarın üretim değil bu çarpışmadan kaynaklandığı iddia edildi.

BYD'nin müşteri hizmetlerine göre, veriler ve bağlantı noktalarındaki hasar, SUV'nin sel sularında ilerlerken su altında kalan bir cisme çarpması sonucu elektrik motorunun yerinden koptuğunu gösteriyor.

Şirket araç sahibiyle iletişime geçildiğini ve aracın inceleneceğini açıkladı.

YAĞMUR SULARINDA SINIRLAR ZORLANIYOR

Son dönemde Çin’de yaşanan yoğun yağışlarda elektrikli araç sahipleri su geçişlerinde adeta bir yarışa girdi. Uzmanlar elektrikli araçların yüksek su geçişlerinde artan bir yanlış anlaşılma olduğunu vurguluyor. BYD Başkan Yardımcısı He Zhiqi'nin 8 Temmuz’da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Blade batarya paketlerinin su geçirmezlik özelliklerine sahip olduğunu ve 1 metre derinlikte 24 saat boyunca sızıntı olmadan suya dayanabildiğini belirtti. Ancak bunun bir kullanım amacı değil güvenlik önlemi olduğunu da vurguladı.

Ancak son dönemde gelen görüntülere göre kullanıcılar araçlarını adeta bir amfibik gibi kullanma konusunda oldukça istekli olduğu görülüyor. Resmi tavsiyelere göre su seviyesi araç lastiğinin yarısından fazlasını geçiyorsa bölgeden uzak durulmalı.

Haberle İlgili Daha Fazlası