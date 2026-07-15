NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, AB'nin savunma alanında attığı adımların NATO ile uyumlu olması gerektiğini belirterek, AB üyesi olmayan müttefiklerin ortak savunma için vazgeçilmez olduğuna işaret etti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin geniş bir uzlaşıyla tamamlandığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) savunma alanındaki girişimlerinin NATO ile uyumlu ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğini belirten Shekerinska, "NATO üyesi olup AB üyesi olmayan müttefiklerin katkıları ve kabiliyetleri de bu denklemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ortak savunmamız açısından bunlar hayati önem taşıyor. Hepimizin aynı yönde ilerlemesi ve savunma yatırımlarını artırması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

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Ankara'daki en önemli başarı alanlarından birinin savunma yatırımları olduğunu dile getiren Shekerinska, transatlantik ittifakın yük paylaşımında daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu kaydetti:

"Lahey'de ortaya koyulan 10 yıllık planın daha ilk yılında Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın savunma ve güvenlik için gayri safi yurt içi hasılalarının yaklaşık yüzde 4'ünü harcadıkları görüldü. Bu durum sadece Lahey'de verilen sözlerin yerine getirildiğini göstermiyor aynı zamanda ittifakımızın çok daha dengeli bir finansal yapıya kavuştuğunu da kanıtlıyor."

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska

"BİZE DAHA FAZLA ENGEL DEĞİL, DAHA AZ ENGEL LAZIM"

Zirveyle eş zamanlı düzenlenen NATO Savunma Sanayi Forumu'nun Avro-Atlantik ölçeğinde bir "sanayi devrimi" etkisine neden olduğuna değinen Shekerinska, bürokratik engellerin azaltılması çağrısında bulundu:

"İhtiyacımız olan şey, daha fazla engel değil, daha az engel. Rakiplerimiz bizim her zaman birlik içinde olamayacağımızı varsayıyor. Biz ise buna güçlü ve net bir zirve bildirgesiyle karşılık verdik. 'NATO 3.0' olarak adlandırdığımız bu dönüşümün başarılı olması için finansmana, kabiliyetlere ve aynı zamanda zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Bu sürecin en önemli parçası, Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın, bugüne kadar büyük ölçüde ABD'nin üstlendiği görevleri yerine getirebilecek askeri kabiliyeti kazanmasıdır."

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