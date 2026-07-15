Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle "Onuncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" başlıklı makaleyi kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Onuncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" başlıklı makalesinde, 15 Temmuz'un milli iradenin ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığının simgesi olduğunu belirtti.



"15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kırılma noktalarından biriydi. Fetullahçı Terör Örgütü, onlarca yıllık sistematik bir süreçle devletimizin içine sızarak oluşturduğu illegal yapılanmanın adım adım deşifre ve tasfiye edildiğini görünce, anayasal düzeni ortadan kaldırmayı ve ülkeyi iç savaşa sürüklemeyi amaçlayan bir darbe girişimine kalkıştı. Bu saldırı aynı zamanda terör yöntemleri kullanılarak ülkemizi işgal teşebbüsüydü.



Bu girişimin failleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatına kastetti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombaladı, milletimizin üzerine kurşunlar yağdırdı ve devleti tamamen etkisiz hâle getirmeye yeltendi. Ancak bu hain teşebbüs, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı, liderliği ve milletimizin destansı direnişi sayesinde darbecilerin ve arkasındaki destekçilerin beklemediği bir sonuçla karşılaştı ve başarısızlığa uğratıldı.



Darbe girişiminin arkasında sadece Türkiye’deki devlet kurumlarını gayrimeşru yollarla ele geçirmek isteyenler yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin küresel sistemdeki aktif konumundan rahatsızlık duyan dönemin güç odakları da bu kalkışmaya destek vermekteydi. Bu anlamda 15 Temmuz direnişi, bir darbenin bastırılması kadar Türkiye’nin uluslararası sistemde stratejik otonomi arayışını ve kendi sözünü söyleme mücadelesini de ifade eder. Darbe girişimiyle neyin amaçlandığını, bugün bölgemizdeki çatışma ve jeopolitik mücadelenin taraflarına bakınca daha iyi anlıyoruz. O gece sokaklara çıkarak darbeye direnen milletimiz sadece kendi kaderlerini değil, bu coğrafyanın geleceğini de savunmuştur.



Bunun yanında 15 Temmuz, eski Türkiye’de geçerli olan vesayet anlayışının yeni Türkiye siyasetine yenildiği gündür. Eski Türkiye darbeciler tarafından dizayn edilen, siyasetin itibarsızlaştırıldığı, seçilmiş iktidarın iradesinin vesayet odakları tarafından kısıtlandığı bir anayasal ve siyasal düzene sahipti. Bu nedenle Türkiye’de gücü ele geçirmek isteyen FETÖ, siyasi partiler ve demokratik siyaset yerine vesayet kurumlarına hâkim olmayı hedeflemişti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin bu vesayetçi düzeni tasfiye etmesiyle birlikte, toplumun demokratik siyasete duyduğu güven ve destek de artmıştır. Bu değişimin gerisinde kalan FETÖ, 15 Temmuz’da kendine bağlı vesayet unsurları ile geçmişteki darbelerin bir benzerini gerçekleştirebileceğini düşünmüştü. Ancak Türkiye değişmiş, siyaset darbecilere teslim olmamış ve millet iradesine sahip çıkmıştır.



Aradan geçen on yıl, 15 Temmuz’un, Türkiye’nin milli birlik ruhunu, demokratik olgunluğunu ve devletin yeniden yapılanma iradesini ortaya koyan tarihî bir dönüm noktası olduğunu göstermiştir. Bu yönüyle 15 Temmuz, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren güçlü bir demokrasi manifestosu olmuştur. Darbe girişimi sırasında farklı görüşlerden ve farklı toplumsal kesimlerden milyonlarca vatandaş ortak bir demokratik bilinç etrafında birleşmiş, devletin ve milletin geleceğine hep birlikte sahip çıkmıştır. Bu ortak duruş, Türkiye’nin en önemli demokratik kazanımlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Demokrasiye sahip çıkmanın yalnızca seçim dönemlerinde değil, anayasal düzeni tehdit eden her türlü girişim karşısında da ortak bir sorumluluk olduğu, 15 Temmuz gecesi açık biçimde ortaya konulmuştur.



15 Temmuz sonrasında yürütülen mücadele, örgütün devlet içerisindeki yapılanmasının tasfiyesine odaklandı. Ancak bununla da yetinilmedi. Örgütün finansal kaynaklarının kurutulması, uluslararası faaliyetlerinin engellenmesi ve propaganda mekanizmalarının etkisiz hale getirilmesi de bu süreçteki temel mücadele alanlarındandı. Güvenlik, istihbarat ve yargı alanlarında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sayesinde örgüte hareket alanı bırakılmadı. Uluslararası alanda sürdürülen çok yönlü diplomasi süreci ile FETÖ’nün farklı ülkelerdeki yapılanmaları ortaya çıkarıldı ve örgütün uluslararası arenadaki hareket kabiliyeti önemli ölçüde daraltıldı. Ancak FETÖ benzeri örgütlerle mücadele süreklilik gerektiren çok boyutlu bir süreçtir. Örgütün farklı ülkelerdeki yapılanmaları zayıflatılsa da terör faaliyetleri devam etmektedir.



FETÖ’nün dezenformasyon içerikli dijital propaganda faaliyetleri ve yeni yöntemlerle varlığını sürdürme çabaları dikkate alındığında, mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayıp eğitim, din, hukuk ve toplumsal farkındalık gibi alanlarda da kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Özellikle genç kuşakların 15 Temmuz’un gerçek mahiyetini doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenmesi, örgütün kullandığı yöntemleri ve oluşturduğu tehditleri kavraması büyük önem taşımaktadır. Milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır.



İletişim Başkanlığı olarak hem FETÖ tehdidinin toplumsal bellekte taze kalması hem de bu tehdide karşı 15 Temmuz’da kanıyla canıyla mücadele eden şehit ve gazilerimizin aziz hatırasının yaşatılması için gayret göstermekteyiz. Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın İletişim Başkanlığı’na tevdi ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin koordinasyonu görevini yerine getirmek amacıyla; yurt içi ve yurt dışında programlar, anma faaliyetleri, filmler, belgeseller, paneller, sempozyumlar, toplantılar ve akademik yayınlar başta olmak üzere pek çok etkinlik düzenliyoruz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, Türkiye genelinde 22 bine yakın etkinliğin düzenlenmesini koordine ediyoruz. Tüm bunları yalnızca geçmişi anma faaliyeti olarak değil, geleceğe dönük demokratik dayanıklılığımızı güçlendirecek bir sorumluluk olarak gördüğümüz için hassasiyet ve titizlikle ele alıyoruz.



15 Temmuz’dan çıkarılan dersler, Türkiye’nin yalnızca bir tehdidi bertaraf etmesini değil, aynı zamanda devlet kapasitesini güçlendiren kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmesini de sağlamıştır. Bugün Türkiye; terörün her türüyle mücadele ederken demokratik meşruiyeti ve milli iradenin üstünlüğünü esas alan, devlet kurumlarının dayanıklılığını pekiştiren, savunma sanayiinde tarihi atılımlar gerçekleştiren, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen, bölgesel ve küresel ölçekte inisiyatif alabilen ve uluslararası krizlerde uzlaştırıcı rol üstlenen bir ülke konumundadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu ise, bu güçlü devlet kapasitesi, stratejik birikim ve toplumsal dayanıklılık üzerine inşa edilmektedir. Esasen bu büyük vizyon, on yıl önce milletimizin canı pahasına yazdığı destanın ve o geceden itibaren kararlılıkla sürdürülen yürüyüşün en somut neticesidir.



On yılın ardından 15 Temmuz’u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde, milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği, tarihî bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz. Türkiye’nin güçlü, bağımsız ve demokratik geleceği, bu tarihî tecrübeden çıkarılan derslerin canlı tutulmasına ve milli irade etrafında oluşan ortak bilincin kararlılıkla sürdürülmesine bağlıdır."

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