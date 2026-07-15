MURAT ÖZTEKİN
Marmara’da edebiyat festivali 6 Ağustos'ta başlıyor
Marmara Adası Edebiyat Festivali, 6-9 Ağustos'ta "Umut Kelimelerden Doğar" temasıyla kapılarını açıyor. Festivalde söyleşilerden film gösterimlerine, konserlerden yazar-okur buluşmalarına kadar birçok etkinlik ücretsiz gerçekleştirilecek.
Özetle DinleMarmara’da edebiyat festivali 6 Ağustos'ta başlıyo...
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Kültür - Sanat az önce
Marmara Adası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında beşinci kez “Umut Kelimelerden Doğar” temasıyla edebiyat festivaline ev sahipliği yapacak.
- Festival, söyleşiler, film gösterimleri, yazar-okur buluşmaları, dans ve müzik etkinliklerini kapsayan dört günlük bir program sunacak.
- Bu yılki konuklar arasında Ayşe Kulin, Ayşegül Devecioğlu, Hakan Günday ve Murathan Mungan yer alıyor.
- Festivalin katılımı ücretsizdir.
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Marmara Adası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında beşinci defa “Marmara Adası Edebiyat Festivali”ne (MAEF) ev sahipliği yapacak.
Bu sene “Umut Kelimelerden Doğar” temasıyla düzenlenen festival; söyleşiler, film gösterimleri, yazar-okur buluşmaları, dans performansları ve müzik etkinliklerinden oluşan programıyla dört gün boyunca edebiyat ve sanatseverleri bir araya getirecek.
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Katılımın ücretsiz olduğu festival, edebiyatın, sanatın ve kültürel paylaşımın bir parçası olmak isteyen herkesi Marmara Adası’nda buluşturuyor.
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