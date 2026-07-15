Marmara Adası Edebiyat Festivali, 6-9 Ağustos'ta "Umut Kelimelerden Doğar" temasıyla kapılarını açıyor. Festivalde söyleşilerden film gösterimlerine, konserlerden yazar-okur buluşmalarına kadar birçok etkinlik ücretsiz gerçekleştirilecek.

Marmara Adası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında beşinci defa “Marmara Adası Edebiyat Festivali”ne (MAEF) ev sahipliği yapacak.

Bu sene “Umut Kelimelerden Doğar” temasıyla düzenlenen festival; söyleşiler, film gösterimleri, yazar-okur buluşmaları, dans performansları ve müzik etkinliklerinden oluşan programıyla dört gün boyunca edebiyat ve sanatseverleri bir araya getirecek.

Festivalin bu yılki konukları arasında Ayşe Kulin, Ayşegül Devecioğlu, Hakan Günday ve Murathan Mungan gibi isimler yer alıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival, edebiyatın, sanatın ve kültürel paylaşımın bir parçası olmak isteyen herkesi Marmara Adası’nda buluşturuyor.

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