Altın fiyatları yeniden satış baskısı yaşarken, ons fiyatı bugün 4.000 doların altını test etti. Gram fiyatı 6.000 TL sınırına yaklaştı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altındaki son yükselişin satış fırsatı olarak görüldüğünü ve piyasanın faiz konusunda yol gösterici bilgiler aradığını söyledi. Uzmanlar ‘sabırla biriktirme’ döneminden geçildiğini belirterek, portföyde altın ağırlığının %15-%25 arasında tutulabileceği görüşünü de paylaşıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları, Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükselmesi ve faiz artışı beklentilerinin artmasıyla birlikte son günlerde düşüşe geçerek 2026’nın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Ons fiyatı bugünkü işlemlerde 4.000 doların altını test ederken, gram fiyatı da 6.000 TL sınırına yaklaştı. Fiyatlardaki düşüş uzun süredir “alım fırsatı mı” konusunu gündemde tutarken; “dip görüldü mü”, “yatırımcı ne yapmalı” soruları da artmaya başladı.

SON ÇIKIŞ, SATIŞ FIRSATI OLDU!

Temmuzun ilk haftasında ABD’de açıklanan haziran istihdam verilerinin beklenti altında kalmasının ardından doların değer kaybettiğini ve tahvil getirilerinin düştüğünü hatırlatan Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Ancak fonlar bu yükselişi boğa pozisyonlarına ekleme yapmak yerine risklerini azaltmak için kullandı. Altın net uzun pozisyonu 2 bin kontrat azaldı” diyerek, bazı yatırımcıların bu hareketi yeni yükseliş trendinin başlangıcı olarak değil, son düzeltmenin ardından kâr alma fırsatı olarak gördüğünü ifade etti.

PİYASALAR NEYİ BEKLİYOR?

Kıymetli metallerdeki temkinli duruşun Körfez'deki son tırmanışla daha da güçlendiğini aktaran Hansen “ABD ve İran'ın yenilenen saldırıları petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon endişelerini yeniden canlandırdı; bu da tahvil getirilerini ve doları yukarı çekerken, getiri sağlamayan metaller üzerinde baskı oluşturdu. Altın, gümüş ve bakır yeniden baskı altına girdi. Piyasalar, yenilenen enerji şokunun faiz oranı görünümünü değiştirip değiştiremeyeceği konusunda yol gösterici bilgiler arıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Portföyde ne kadar altın olmalı? Yükseliş için sadece 1 sinyal kaldı!

YÜKSELİŞ İÇİN BİR SİNYAL YETERLİ!

Altının en büyük rakibinin faiz olduğu hatırlatan Pusula Yatırım Strateji Direktörü Volkan Dükkancık ise, FED’in faiz artırımı tartışmalarının “faiz indirimi noktasına geldiği” zaman, altının yeniden oyuna girmek için fırsat kollayacağını aktardı.

PORTFÖYDE NE KADAR ALTIN?

Şu anda altın fiyatlarının arkasındaki en önemli motivasyonun merkez bankalarının alımları olduğunu belirten Volkan Dükkancık; mevcut dönemin altın yatırımcısı için "sabırla biriktirme dönemi" olduğunu belirtti ve portföyde altın ağırlığının %15-%25 arasında tutulabileceği görüşünü paylaştı.

Portföyde ne kadar altın olmalı? Yükseliş için sadece 1 sinyal kaldı!

DOLAR HACMİNE DİKKAT

Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu ise “ABD hâlâ dolar ihraç ediyor. Belli ki önümüzdeki dönemde dolar hacmi daha da genişleyecek. Muhtemelen altın da bir yerde o hacimden payını almaya başlayacak. Meseleye biraz da böyle bakmak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.