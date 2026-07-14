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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, abart egzozlu ve plakasız bir motosiklet sürücüsünün trafikte halk otobüsü ile otomobilin arasından makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Sinyal vermeden şerit değiştiren ve emniyet şeridini ihlal ederek ilerleyen kural tanımaz sürücü adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı.

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