CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bölünme olursa AK Parti’ye yarayacak” sözlerine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık için seçim çağrısı yapan Özel, yeni parti hakkında da konuştu.

“SOKAKTA YENİ PARTİYİ SORUYORLAR”

“Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil” diyen Özel, “Emekli, kiraz toplayan teyze, sanayide çalışan kalfa, gençler soruyor yeni partiyi. Ondan sonra diyor ki ‘anlamadım, niye yeni parti’ diyorsun. Milletin umudunu tüketirsen, umudunu yeni partiye bağlar” ifadelerini kullandı.

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“ÜYELERLE YARIŞA GİRELİM, KAYBEDEN CHP’Yİ SALSIN”

Kılıçdaroğlu’na çağrı yapan Özel, “Ben aday olmam, aday gösterilirsem olur' lafları yeniden gelmiş. Sayın Kılıçdaroğlu; Madem ki partilisin, madem ki bölünmek istemezsin, madem ki bölünme olursa AK Parti‘ye yarayacak diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun. Buradan açıkça söylüyorum, açık açık. İster 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım ve 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle ikimiz tüm üyelerle Genel Başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP’yi salsın, CHP’yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın” dedi.

“YÜZDE 90’IN ALTINDA OY ALIRSAM SİYASETİ BIRAKIYORUM”

Özel, “2 milyon üye ile yarışalım, yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Arkadaşlar ‘Bilmiyorum, duymuyorum, konuşmuyorum’ diyerek değil, siyaset iddia ile olur. ‘Partiyi birinci parti yapmazsam siyaseti bırakıyorum’ demiştim, yaptım. ‘Yüzde 90 oy almazsam siyaseti bırakıyorum’ diyorum. Kazanmak, galibiyet iddia işidir. Ortaya koyuyorum. Buyursunlar, bekliyorum” açıklamasında bulundu.

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AP'YE KIBRIS TEPKİSİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu'na da tepki göstererek, "TSK bizim onurumuzdur" dedi. Özel, "AP'de Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin olarak iğrenç ithamlarla Harekat Ordumuzu lekeleyen kararı en sert şekilde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz. Soykırıma varan katliamlara maruz bırakılan barışın sağlanamadığı yerde Karaoğlan'ın Bülent Ecevit'in rahmetli Erbakan ile birlikte ordumuzu Kıbrıs'a yollamasıyla Kıbrıs'ı işgal etmek için değil, barışı sağlayacak kadar ilerleyip duran; adaya barış için giden ve katıldıkları operasyonda can veren ve bugüne kadar en ufak savaş suçuna varacak ithamla karşılaşmamış, dimdik ayakta duran Kıbrıs Gazilerimize atılmaya çalışılan bu iftiralar karşısında tüm gazilerimizi ve tüm şehit ailelerini minnetle kucaklıyoruz, ellerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE ÇAĞRI HEYETİ BAŞVURUSU

Özgür Özel'in ekibi, CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmesi amacıyla 3 kişilik çağrı heyeti atanması için dün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Genel Merkez’e teslim edilen delege imzalarına rağmen olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığını hatırlatan Özel cephesi, “Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesine göre, yönetim organı tarafından genel kurulun toplantıya çağrılmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Bu nedenle, Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava dilekçesinde, isimleri daha sonra bildirilecek üç kurultay delegesinin Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edilmiştir” açıklamasında bulundu.

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