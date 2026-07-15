FETÖ’nün eğitim yapılanmasını değerlendiren Bakan Tekin, 3 bin 500’e yakın kurum, okul, pansiyon ve benzeri oluşumun kapatılması sürecini yürüttüklerini belirtti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) eğitim yapılanmasında yer alan ve tamamına yakını öğretmen olan yaklaşık 33 bin kamu personelini ihraç ettiklerini belirterek, “Peşinden 3 bin 500’e yakın kurum, okul, pansiyon ve benzeri yapının kapatılması sürecini yürüttük. O tarihten sonra da bu konuda teyakkuz hâlinde olduk” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 33 bin öğretmeni ihraç ettik

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 10’uncu yılında değerlendirmelerde bulunan Tekin, FETÖ’nün dershane ve okulları aracılığıyla toplumun bütün noktalarına ulaşmaya çalıştığını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Toplumun her kesimine, her coğrafi, etnik, kültürel, dinî kimliğe rahatlıkla ulaşabilecek bir enstrüman eğitim. Çünkü bizim milletimiz çocuğunun eğitimini her şeyden önemli görüyor ve çocuğuna bu anlamda hem pozitif bilimleri hem de millî-manevi değerleri verdiğini düşündüğü yapılara karşı yumuşak, hoşgörülü davranıyor, çocuklarını onlara emanet ediyor. Vesayetçi güçlerin tam da aradığı enstrüman bu.”

28 Şubat “postmodern darbesi”ni gerçekleştiren vesayetçi güçlerin FETÖ ile ortak çalıştıklarını vurgulayan Tekin, “28 Şubat’ta Fetullah Gülen’in televizyonda, canlı yayında ‘okullarımın ve dershanelerimin anahtarlarını 28 Şubat iradesine vermeye hazırım’ demesiyle, 28 Şubat sürecinden sonra FETÖ’nün dershane ve okullarının sayısının asimetrik bir biçimde artması bu söylediğimi ispatlayan bir şey” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 33 bin öğretmeni ihraç ettik

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 15 Temmuz 2016 gecesi neler yaşandı? Yayın odalarından meydanlara uzanan demokrasi mücadelesi

Bakan, özel öğretim kurumlarında FETÖ gibi yapıların yeniden oluşmasını önlemek için somut anlamda denetim, inceleme ve araştırma gibi adımlar attıklarını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası