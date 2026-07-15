Ahbap Derneği soruşturmasından ortaya çıkarılan para trafiğinin büyük bölümünün odağında dernek başkanı Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya yer alıyor. Bağış paraları,Yeliz Kaya’nın hesaplarına aktarılıyor, satın alınan gayrimenküllerin bedelleri de bu hesap üzerinden ödeniyor.

6 Şubat depremlerinden sonra duygu sömürüsü yaparak 4,3 milyar lira bağış toplayan Ahbap Derneği soruşturmasında para hareketlerinin odağında Dernek Başkanı Haluk Levent’in sekreteri Yeliz Kaya’nın olduğu belirlendi. Haluk Levent ve 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada dün de Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ile 4 şirkete operasyon düzenlendi. 3 kişinin de cezaevinde olduğu da belirlendi. İstanbul Başsavcılığının yaptığı yazılı açıklamada Berkant Acil’in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı tespit edildi. Açıklamada, Berkant Acil’in Şile Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu da hatırlatıldı. Açıklamada ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses sistemi gibi organizasyon giderlerini sahte faturalarla gerçekte olduğundan yüksek gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Haluk’un Ahbap’ı asistan Yeliz Kaya! Dört şirkete kayyım atanması istendi

HESAPLAR ARASI 125 MİLYON

Açıklamada, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent’in asistanı Y.K’nin kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık, bu yolla haksız kazanç elde edildiği ve bağışların amacı dışında kullanıldığının değerlendirildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında ayrıca Berkant Acil’in kontrolünde olduğu değerlendirilen İstanbul merkezli Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik, Palmak Orman Ürünleri ile Muğla merkezli Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon isimli toplam dört şirkete TMSF yetkililerinin kayyım olarak atanmasının talep edildiği bildirildi.

Haluk’un Ahbap’ı asistan Yeliz Kaya! Dört şirkete kayyım atanması istendi

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: HALUK LEVENT İFADEYE BAŞLADI

Ahbap Çetesi’nde başşüpheli olarak gözaltına alınan Haluk Levent’in Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade verme işlemi başladı. Öte yandan Haluk Levent’in Bursa’da gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Haluk Levent’in lüks bir araca bindiği anlar yer alıyor.

LOGOLAR VE TABELALAR SÖKÜLDÜ: SORUŞTURMAYI BAŞLATAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU BİNASI

Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın yaptığı suç duyurusunun dosyanın önemli dayanaklarından biri olduğu öne sürülüyor. Söz konusu Göktürk’teki bina havadan görüntülendi. Binanın kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı görülürken, soruşturmanın başlamasının ardından binanın dış cephesinde yer alan Ahbap logolarının ve öğrenci misafirhanesiyle ilgili tanıtım pankartlarının söküldüğü dikkati çekti. Sökülen pankartların yurt binasının yanında bulunan boş bir araziye bırakıldığı belirlendi.

Haluk’un Ahbap’ı asistan Yeliz Kaya! Dört şirkete kayyım atanması istendi

RULET MASASINDA

Haluk Levent’in KKTC’de bir kumarhanede olduğu iddia edilen rulet oynadığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Haluk’un Ahbap’ı asistan Yeliz Kaya! Dört şirkete kayyım atanması istendi

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