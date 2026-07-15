Önce barınma, sonra ticaret! Depremzedeler iş yerlerine kavuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı’ndan görüntüler paylaşarak “11 ilimizde konutlarla birlikte, iş yerleri de tamam. Malatya’nın kalbi Bakırcılar Çarşımızda esnafımız kepenklerini açıyor. Bol, bereketli kazançlarınız olsun” dedi.
- Malatya şehir merkezindeki ticaret alanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın “Merkez Çarşı Projesi” ile yeniden yapıldı.
- Bakırcılar Çarşısı'nda zemin, 14 bin 937 adet fore kazık ile sağlamlaştırıldı ve 5 bin 713 bağımsız bölüm aslına uygun şekilde inşa edildi.
- Şire Pazarında ise 651 fore kazık kullanılarak zemin güçlendirildi ve 243 iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki esnafın iş yerlerini açtığına dair görüntüleri paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde başlatılan ihya ve inşa çalışmaları, sadece konutlarla sınırlı kalmayıp bölge ekonomisinin can damarı olan ticari alanları da kapsıyor.
Malatya’da ticaretin kalbinin attığı şehir merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Merkez Çarşı Projesi” ile yeniden ayağa kalktı.
Bakanlık bünyesindeki Emlak Konut GYO tarafından yürütülen çalışmalarda, Bakırcılar Çarşısında zemin, 14 bin 937 adet fore kazık çakılarak sağlamlaştırıldı. Ardından, 5 bin 713 bağımsız bölüm aslına uygun şekilde inşa edildi. Çarşının içerisinde yer alan Şire Pazarında ise 651 fore kazık kullanılarak zemin güçlendirildi ve 243 iş yeri esnafın hizmetine sunulmak üzere tamamlandı. Tamamlanan dükkânların, etaplar hâlinde hak sahiplerine teslimine başlandı.
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Sosyal medya hesabından Şire Pazarındaki yeni iş yerine taşınan çay ocağı işletmecisi Serhat Toktamış’ın görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “11 ilimizde konutlarla birlikte iş yerleri de tamam. Malatya’nın kalbi Bakırcılar Çarşımızda esnafımız kepenklerini açıyor. Bol, bereketli kazançlarınız olsun” ifadelerini kullandı.