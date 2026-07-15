Türkiye tarihinde birçok darbeye maruz kalan iş dünyası 15 Temmuz’da başarılı bir sınav verdi. Darbe gecesinin hemen ardından, 16 Temmuz sabahı fabrikalarının şalterini kaldıran, sevkiyatlarını durdurmayan ve uluslararası iş ortaklarına ‘Türkiye’de üretim ve ticaret kesintisiz devam ediyor’ mesajını veren Türk iş adamları bugün ekonomik bağımsızlık için mücadelesini sürdürüyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda Türk iş dünyasının üretime, ihracata, istihdama ve yatırıma kesintisiz şekilde devam ettiğini belirterek, kişi başına gelirin 10 bin 900 dolardan yaklaşık 18 bin dolar seviyesine çıktığını söyledi. Olpak, “İhracatımızın küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1,07’ye yükseldi. Ülkemiz dünya ekonomisiyle entegrasyonunu derinleştirirken, son yıllarda karşı karşıya kaldığı jeopolitik ve finansal risklere rağmen dayanıklılığını ve uyum kabiliyetini tüm dünyaya ispatladı” diye konuştu.

Nail Olpak

TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe hain darbe girişiminin sadece demokratik kurumları değil, ülkenin ekonomik istikrarını ve küresel pazarlardaki güvenilirliğini de hedef aldığını dile getirdi. Gültepe, “15 Temmuz gecesinin hemen ardından, 16 Temmuz sabahı fabrikalarının şalterini kaldıran, sevkiyatlarını durdurmayan ve uluslararası iş ortaklarına ‘Türkiye’de üretim ve ticaret kesintisiz devam ediyor’ mesajını veren Türk ihracatçısı, o kritik dönemeçte çok önemli bir sınav vermiştir. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak 160 bine yaklaşan ihracatçıyla rotamızı değiştirmeden dünyanın her köşesinde ticaret köprüleri kurmaya devam ediyoruz” dedi.

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MÜSİAD BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR: YATIRIM HAYATİ BİR MESELE

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir darbe girişiminin hemen ardından piyasalarda oluşan dalgalanma, döviz kurlarındaki sert hareketlilik, finansal piyasalardaki satış baskısı ve ekonomik aktivitedeki geçici yavaşlamanın önemli maliyetler doğurduğunu belirterek, “Ancak Türkiye ekonomisi, güçlü siyasi liderlik, etkin ekonomi yönetimi ve reel sektörün kararlı duruşu sayesinde bu saldırıyı kısa sürede bertaraf etmeyi başarmıştır. Bugün savunma sanayisinden enerjiye, ulaştırmadan teknolojiye kadar birçok stratejik alanda önemli mesafeler katedilmiştir. Türkiye’nin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve ekonomik bağımsızlığını korumak demokrasimizi korumak kadar hayati bir meseledir” açıklamasını yaptı.

Burhan Özdemir

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 15 Temmuz gecesi, demokrasiye, istiklale ve milletin iradesine hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, o gece ilk andan itibaren hiç tereddüt etmeden devletimizin ve milletimizin yanında saf tuttuk. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek demokrasiden yana olan net tavrımızı ortaya koyduk. Bugün de yine bizlere düşen en büyük görev, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, demokrasimizi daha da güçlendirmektir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”

Rifat Hisarcıklıoğlu

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: SÖMÜRÜYE İZİN VERMEDİK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç halkın 15 Temmuz gecesi sadece ülkenin istiklalini ve siyasi bağımsızlığını korumakla kalmadığının, yerli ve millî ayaklar üzerinde yükselen ekonomiyi de muhafaza ettiğini söyledi. O gece halkın, Türkiye’nin bir müstemleke ekonomisine çevrilmesine izin vermediğine işaret eden Avdagiç, “Ekonomi ve ticari hayatımız, maalesef 15 Temmuz hain darbe girişiminden etkilendi ama darbecilerin ve destekçilerin beklemediği hız ve kararlılıkla Türk iş dünyası toparlanmasını bildi, ardından gelebilecek her türlü ekonomik sabotajlara da dayanıklı bir şekilde karşı durdu” dedi.

Şekib Avdagiç

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