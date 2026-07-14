Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ifade veren Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin, Levent'in banka hesabı bulunmadığını, farklı kişilerden gelen paraların kendi hesabına yatırıldığını ve talimat doğrultusunda istenilen hesaplara aktardığını iddia etti. WhatsApp yazışmalarını delil olarak sakladığını söyleyen Çetin, Kıbrıs'taki kumarhane işlemlerine ilişkinse dikkat çeken beyanlarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma dosyasına giren ifadeler ve MASAK incelemeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin'in emniyette verdiği ifade dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Çetin, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen yüklü para transferlerinin Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda yapıldığını kabul etti.

ŞOFÖRÜNÜN HESABINDAN TRANSFERLERİ YAPIYORMUŞ

Çetin, Haluk Levent’in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını ifade ederek, farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırıldığını, ardından Levent’in belirlediği hesaplara aktarıldığını söyledi.

Haluk Leventin şoförü her şeyi itiraf etti! Hesabımı para transferleri için kullandı

İfadesinde, "Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum" diyen Çetin, para transferlerine ilişkin talimatların kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirtti. Çetin, Haluk Levent’in Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya’ya ait hesapları da kullandığını iddia ederek, kendi hesabındaki hareketlerden kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu.

MİLYONLAR HAVADA UÇMUŞ!

MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerine göre, Yeliz Kaya’nın hesaplarından İlker Çetin’in hesaplarına 13 Ocak 2024 ile 24 Nisan 2026 tarihleri arasında 250 işlemde 10 milyon 124 bin 766 lira gönderildiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında İlker Çetin’in hesaplarından Yeliz Kaya’nın hesaplarına ise 45 ayrı işlemde 210 milyon 336 bin 68 lira aktarıldığı kaydedildi.

Söz konusu para hareketlerinin sorulması üzerine Çetin, transferlerin Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ikrar etti.

Haluk Leventin şoförü her şeyi itiraf etti! Hesabımı para transferleri için kullandı

Paraların kaynağını ve hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini savunan Çetin, "Haluk Levent’in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum" dedi.

"YÜKLÜ MİKTARDA PARA TAŞIDIM"

Haluk Levent'in şoförü Çetin, Ankara’da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını ve bu paraları Yeliz Kaya’nın banka hesabına yatırdığını beyan etti. Kendisine Haluk Levent tarafından konum gönderildiğini ifade eden Çetin, belirtilen adrese giderek şahıslardan teslim aldığı paraları bankaya götürdüğünü söyledi.

Haluk Leventin şoförü her şeyi itiraf etti! Hesabımı para transferleri için kullandı

Paraların kimden geldiğini ve kaynağının ne olduğunu bilmediğini savunan Çetin, para hareketlerinden rahatsız olmasına rağmen işini kaybetme korkusuyla soru sormadığını belirtti.

"YAZIŞMALARI DELİL OLSUN DİYE SAKLADIM"

İlker Çetin, hesabı üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin talimatların WhatsApp yazışmalarında bulunduğunu kaydetti. Çetin, "Şüphelendim ancak ayrıntısını bilmiyordum. Yazışmaların tamamını delil olarak dursun diye sakladım" dedi.

Kullandığı cep telefonunu şifresiyle birlikte emniyet birimlerine teslim ettiğini belirten Çetin, para transferlerine ilişkin yazışmaların telefonunda bulunduğunu söyledi.

Haluk Leventin şoförü her şeyi itiraf etti! Hesabımı para transferleri için kullandı

MİLYONLARCA LİRAYI KUMARDA HARCAMIŞ

Çetin’in ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de Haluk Levent’in Kıbrıs’taki kumarhane işlemlerine ilişkin iddialar oldu. Haluk Levent’in Kıbrıs’a gittiği dönemlerde kumar oynadığını söyleyen Çetin, kendi banka hesabı üzerinden Levent için kumarhane jetonu alındığını beyan etti. Çetin, söz konusu işlemlerde dikkatini çeken tutarların 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, bazı ödemelerin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığını söyledi.

8,6 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

MASAK incelemesinde, Zafer Yay’ın hesaplarından İlker Çetin’in hesaplarına 393 işlemde toplam 6 milyon 502 bin 59 lira aktarıldığı belirtildi. Çetin’in hesaplarından Zafer Yay’ın hesaplarına ise 36 işlemde 2 milyon 120 bin 271 lira gönderildiği kaydedildi. Çetin, bu para hareketlerinin araç, yol ve diğer masraflarla bağlantılı olduğunu, bazı paraların ise Haluk Levent’in talimatıyla başka kişilere gönderildiğini savundu.

Haluk Leventin şoförü her şeyi itiraf etti! Hesabımı para transferleri için kullandı

MASAK raporunda, Alper Çelik’in hesaplarından İlker Çetin’in hesaplarına 31 işlemde 2 milyon 806 bin 600 lira gönderildiği belirtildi. İlker Çetin’in hesaplarından Alper Çelik’e ise 287 işlemde toplam 8 milyon 355 bin 900 lira aktarıldığı kaydedildi. Çetin, Haluk Levent’in kendi hesabını kullanarak Alper Çelik’e para gönderttiğini öne sürdü. Paraların kaynağını bilmediğini savunan Çetin, transfer açıklamalarına "borç iade" veya "Haluk Levent’in bilgisi dahilinde" ifadelerini yazdığını söyledi.

"YAPILAN İŞLEMLER LEVENT'E AİT"

İlker Çetin, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, hesabındaki para hareketlerinin Haluk Levent’e ait olduğunu savundu. Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını ve Ahbap Derneğiyle bağlantısının bulunmadığını söyleyen Çetin, "Ben yalnızca Haluk Levent’in şoförüydüm. Hesabım üzerinden yapılan işlemler Haluk Levent’e aittir" dedi.

Çetin’in avukatı da müvekkilinin işvereninin talimatları doğrultusunda hareket eden sigortalı bir çalışan olduğunu, para hareketlerinden kişisel menfaat sağlamadığını ve telefonundaki tüm kayıtları emniyet birimlerine teslim ettiğini belirtti. Soruşturma kapsamında ifade tutanağına yansıyan iddialara ilişkin adli incelemeler devam ediyor.

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