Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş’a Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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