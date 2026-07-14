Anadolu Ajansı
Manchester United, Tielemans'a imzayı attırdı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Aston Villa'dan Belçikalı yıldız Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı.
Özetle DinleManchester United, Tielemans'a imzayı attırdı
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Spor 10 dk önce
İngiliz kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tielemans ile 2031 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
- Tielemans, Manchester United'a transfer olduğu için gururlu olduğunu belirtti.
- Tielemans, bu özel kulübe imza atmanın inanılmaz hissettirdiğini söyledi.
- Tielemans, futbolda birçok başarıya imza attığını ve şimdi daha fazlasını istediğini ifade etti.
- Tielemans, kulüpteki herkesin hırsını gördüğünü ve büyük kupalar kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.
- Tielemans, geçen sezon Aston Villa formasıyla 35 resmi maçta 2 gol kaydetti.
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İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
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"BU ÖZEL KULÜBE İMZA ATMAK İNANILMAZ"
Tielemans, imza sonrası yaptığı açıklamada, Manchester United'a transfer olduğu için çok gururlu olduğunu belirterek "Bu özel kulübe imza atmak inanılmaz hissettiriyor. Futbola olan aşkımın ve bağlılığımın meyvesini alıyorum. Futbolda birçok başarıya imza attım. Şimdi ise daha fazlasını istiyorum. Kulüpteki herkesin hırsı görülüyor. Önümüzdeki yıllarda büyük kupalar kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Tielemans, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol kaydetti.
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