Siyah-beyazlı kulüp, Arsenal'den Leandro Trossard'ın transferi için oyuncu ve İngiliz ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 31 yaşındaki Belçikalı yıldız, saat 19.30'da İstanbul'da olacağı duyuruldu.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon öncesi Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğa Alemdar ve Salih Özcan'ın ardından 6'ncı transferini gerçekleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı - Leandro Trossard

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.

Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Leandro Trossard’ı taşıyan uçak, bu akşam saat 19.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.

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