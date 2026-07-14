Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasının genişleyebileceğini belirterek Haluk Levent'in kaçma girişimi olduğuna dikkat çekti. Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu davasında ise FETÖ izine rastlandığını bildirdi.

Emrah Özcan ANKARA - Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, son günlerde yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

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"AHBAP SORUŞTURMASI GENİŞLEYEBİLİR"

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Bakan Gürlek, “Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir ” dedi.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

Haluk Levent

“FETÖ İZİNE RASTLANDI”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine ise Bakan Gürlek, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var” diye konuştu.

Bakan Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var" cevabını verdi.

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