Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten aldığı hediye üzerinden, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine hediye edilen tabancaya atıfta bulundu. Sosyal medya hesabından nükteli bir paylaşım yapan Magyar, Pakistan Başbakanı Şerif'ten 90 adet mango hediyesini geldiğini belirterek, "Herkes hediye olarak tabanca vermez." dedi. Magyar, hediye olarak gönderilen mangodan payına ise 4 adet düştüğünü esprili şekilde ifade etti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine hediye edilen tabancayı unutamadı.

Ankara'da, 7-8 Temmuz'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, NATO liderlerine verilen hediye damgasını vurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlere, Türkiye'de üretilen Sarsılmaz SR 38 model revolver (altıpatlar) tabanca hediye edilmişti.

"HERKES HEDİYE OLARAK TABANCA VERMEZ"

Macaristan Başbakanı Magyar ise, aldığı hediye ile ilgili esprili bir paylaşıma imza attı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kendisine 90 adet mango hediye edildiğini duyuran Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi'nde hediye edilen tabancayı paylaştığı gönderiye atıfta bulunarak, "Herkes hediye olarak tabanca vermez." ifadelerini kullandı.

"SADECE BİRKAÇ MANGO KALMIŞTI"

Magyar, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Tarihi bir günün sonunda, ofisimde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içinde, sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler."

ERDOĞAN'IN NATO LİDERLERİNE TABANCA HEDİYESİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın güvenlik gündeminin yanı sıra liderlere takdim edilen dikkat çekici bir hediye ile uluslararası basının gündemine oturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan NATO üyesi ülkelerin liderlerine üzerlerinde kendi isimlerinin işlendiği birer revolver (altıpatlar) tabanca ve bir kutu mermi hediye etmişti.

32 NATO liderine hediye edilen silahların, Türkiye'de üretilen Sarsılmaz SR 38 model revolverler (altıpatlar) olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a hediye ettiği tabanca

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM VE İHRACAT BELGELERİ

Her bir liderin isminin özel olarak kazındığı silahların, gerçek mühimmatla birlikte şık bir kutu içerisinde sunulduğu kaydedilmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, silahların ülkeden çıkarılması sırasında herhangi bir diplomatik veya gümrük sorunu yaşanmaması adına, Türkiye'nin ihracat kısıtlamalarını kaldıran özel muafiyet belgelerini de bizzat hazırlatarak liderlere teslim ettiği öğrenilmişti.

İNGİLİZ BAŞBAKAN HEDİYEYİ ANKARA'DA BIRAKMIŞTI

Türkiye tarafından sağlanan ihracat muafiyet belgelerine rağmen, Birleşik Krallık'taki katı yasalar nedeniyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın silahı ülkesine götüremediği açıklanmıştı Silahın ve mühimmatın yasal prosedürler gereği Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı bildirilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası