Sosyal medya bu pilotu konuşuyor! Uçakla gökyüzüne 'sıkıldım' yazdı, izne çıkarıldı
İngiltere'de 20’li yaşlardaki bir uçuş eğitmeni, test uçuşu sırasında keskin dönüşler yaparak gökyüzüne I’m bored (Sıkıldım) yazdı. Flightradar24'te saniye saniye takip edilen uçuş sosyal medyada büyük ilgi çekerken, pilotun daha sonra izne çıkarıldığı bildirildi.
- Uçuş, 20'li yaşlardaki bir uçuş eğitmeni tarafından Ravenair'e ait Piper Tomahawk tipi hafif uçakla gerçekleştirildi.
- Pilot, Liverpool'dan havalanarak Wirral Yarımadası, Cheshire, Kuzey Galler ve Dee Haliçi üzerinde uçtu.
- Yaklaşık 335 metre irtifada ve saatte 160 kilometreye yaklaşan hızla uçarken, Talacre ile Greenfield arasındaki su üzerinde yaklaşık 20 dakika boyunca dar dönüşler yaparak "I’m bored" ifadesini oluşturdu.
- Şirket, uçuşun değiştirilen bir parçayı test etmek amacıyla yapılan rutin bir test uçuşu olduğunu belirtti.
- Pilot, bu hareketi nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacak ve daha sonra izne çıkarıldı.
İngiltere'de Ravenair'e ait Piper Tomahawk tipi hafif uçağı test eden 20'li yaşlardaki bir uçuş eğitmeni, iki saatlik uçuş sırasında sıra dışı bir rotaya imza attı.
GÖKYÜZÜNE SIKILDIM YAZDI
Liverpool'dan havalanan uçak, Wirral Yarımadası, Cheshire, Kuzey Galler ve Dee Haliçi üzerinde izlediği rotayla gökyüzüne "I’m bored" (Sıkıldım) yazdı. Uçuş, çevrim içi uçak takip platformu Flightradar24'te de görüntülendi.
Verilere göre uçak, yaklaşık 335 metre irtifada ve saatte 160 kilometreye yaklaşan hızla uçarken, Talacre ile Greenfield arasındaki su üzerinde yaklaşık 20 dakika boyunca dar dönüşler yaparak bu ifadeyi oluşturdu.
PARÇAYI TEST ETMEK İÇİNMİŞ
Sosyal medyada dikkat çeken uçuşun ardından Ravenair, uçuşun bir parçası değiştirilen uçağın test edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirketin operasyon müdürü Wayne Barrett, pilotun yalnızca rutin bir test uçuşunda olduğunu belirterek, "Sanırım sadece biraz sıkılmıştı. Yine de oldukça becerikli bir uçuştu." ifadelerini kullandı. Barrett, değiştirilen silindir parçasının sorunsuz çalıştığını doğrulamak için test uçuşunun gerekli olduğunu da söyledi.
SIKILAN PİLOT İZNE ÇIKARILDI
Şirket, pilotun bu hareketi nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını belirtirken, olayın beklenmedik şekilde büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Test uçuşunun ardından uçağın güvenli şekilde hangara döndüğü, pilotun ise daha sonra izne çıkarıldığı bildirildi.