BES’teki katılımcıların %24,54’ünün 45-54 yaş ve %14,93’ünün 56 yaş üzerinde olması dikkat çekti. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş “Her yaşta BES'e girilebilir. 45-55 yaş bandındaki ağırlık ise emeklilik hakkına ve devlet katkısına kısa süre kalmasından kaynaklanıyor. BES'e ilk girecekler kesintisiz bir plan tercih etmeli. Şirketin fon seçenekleri, fonların getirileri ilk bakılması gereken unsurlar” paylaşımında bulundu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yaş dağılımına bakıldığında dikkat çeken veriler öne çıkıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre gönüllü BES katılımcılarının sayısı 10 Temmuz itibarıyla 10,31 milyon kişi oldu. Otomatik katılımla ise 7,81 milyon kişi sisteme dahil oldu. Böylece toplam kişi sayısı 18,12 milyon kişiye ulaşırken, fon büyüklüğü de 2,28 trilyon TL olarak gerçekleşti.

YAŞ ARALIĞINA GÖRE KATILIMCILAR

30 Haziran 2026 itibarıyla katılımcıların (sistemdeki ağırlığına göre) yaş aralıkları ise şöyle gerçekleşiyor:

Yaş Aralığı Yüzde 45-55 yaş %24,54 35-44 yaş %23,53 25-34 yaş %16,52 18 yaş altı %15,19 56 yaş ve üzeri %14,93 18-25 yaş %5,29

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

Verilere göre 35-55 yaş aralığı, toplam katılımcıların %48,07'sini oluşturuyor. Bu tablo, bireylerin emeklilik dönemine yönelik finansal planlamaya kariyerlerinin orta döneminde ağırlık verdiğini de gösteriyor.

18 yaş altı katılımcı oranının ise %15,19'a ulaşması, devlet katkısının da etkisiyle ailelerin çocukları adına uzun vadeli birikim yapmaya giderek daha fazla önem verdiğine işaret ediyor.

56 YAŞ VE ÜZERİNE DİKKAT!

56 yaş ve üzerinde “emeklilik hakkı elde etmelerine” rağmen sistemde kalanların olması da dikkat çeken bir başka gelişme olarak kendini gösteriyor. Bu durum da BES'in sadece emeklilik planı için değil uzun vadeli tasarruf kültürü olarak bir yatırım aracı haline geldiğini ortaya koyuyor.

YAŞ SINIRI BULUNMUYOR

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, “Zaman zaman 56 yaşından sonra BES'e girip-giremeyeceklerini soranlar oluyor. Her yaşta BES'e girilebilir. BES'e girmek için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor” dedi.

BES'teki en büyük grubun da 45-55 yaş bandında olduğuna dikkat çeken Aktaş, “Çünkü bu grup 10 yılda emeklilik hakkını kazanıyor ve sistemden çıkarken devlet katkılarının hepsini alarak %5 stopaja tabi oluyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR…

35-44 yaş arası ve 25-24 yaş arası grubun uzun vadeli birikim için BES'i tercih edenlerden oluştuğu paylaşımında bulunan Aktaş, “Bu grup aynı zamanda çalışan, geliri ve birikim kapasitesi olan bir kitle” diye konuştu.

18 yaş altının da sisteme girmesiyle BES'tekilerin %15'ini genç ve çocukların oluşturmaya başladığını aktaran Aktaş “Bu grup büyümeye devam ediyor” dedi.

İLK DEFA GİRECEKLER…

“BES'e ilk defa girecek olanlar neye dikkat etmeli?” sorusuna da cevap veren BES Uzmanı Aktaş “Öncelikle mümkünse kesintisiz bir emeklilik planı tercih edilmeli. Emeklilik şirketinin fon seçenekleri, fonların getirileri, finansal danışmanlık desteği de ilk bakılması gereken unsurlar” uyarısında bulundu.