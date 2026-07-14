ABD Senatörü Lindsey Graham’ın ani ölümünün ardından, Güney Carolina Valisi Henry McMaster, senatörlük koltuğuna Graham’ın kız kardeşi Darlene Graham Nordone’u atadı.

Güney Carolina’nın başkenti Columbia’da düzenlenen törende konuşan Vali McMaster, atamanın Lindsey Graham’ın görevini tamamlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Nordone ise görevi kabul ederek, kardeşinin mirasını sürdüreceğini ve Başkan Donald Trump’a desteğini devam ettireceğini söyledi.

Graham’ın ofisi, Cumhuriyetçi senatörün kısa ve ani bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini açıkladı. Otopside elde edilen ön bulgular, ölüm nedeninin aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı gelişen aort diseksiyonu olduğunu ortaya koydu.

Ani ölümü ABD ve İsraili sarsmıştı! Graham’ın boşalan koltuğuna kız kardeşi oturacak

BEŞİNCİ DÖNEM İÇİN ADAY OLMAYA HAZIRLANIYORDU

İlk kez 2002 yılında Senato’ya seçilen Graham, Trump’ın en yakın siyasi müttefiklerinden biri olarak öne çıkıyor, Senato Bütçe Komitesi başkanlığı görevini yürütüyordu. Kasım ayında beşinci dönem için yeniden aday olmaya hazırlanıyordu.

Dış politikada İsrail’in güçlü destekçilerinden biri olan Graham, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail’in askeri operasyonlarına verdiği destekle sık sık gündeme geldi. Aynı zamanda Ukrayna’ya desteğini sürdüren Graham, ölümünden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev’i ziyaret etmişti.

Ani ölümü ABD ve İsraili sarsmıştı! Graham’ın boşalan koltuğuna kız kardeşi oturacak

"ŞİMDİ ÖLEMEM" AÇIKLAMASI GÜNDEMDE

Axios’un haberine göre Graham, ölümünden saatler önce Başkan Trump ile Ukrayna, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve İran’a ilişkin ABD politikalarını görüştü. Görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini belirtmesine rağmen acil tıbbi yardım talep etmedi. Yakın çevresine ise “Şimdi ölemem. Hâlâ Rusya’ya yaptırımlar uygulamam, İran meselesini halletmem ve İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirmem gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ani ölümü ABD ve İsraili sarsmıştı! Graham’ın boşalan koltuğuna kız kardeşi oturacak

Graham’ın ölümünün ardından yapılan atamayla Darlene Graham Nordone, görev süresinin kalan bölümünde Güney Carolina’yı ABD Senatosu’nda temsil edecek. Atama, Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’daki çoğunluğunu korurken, Graham’ın siyasi mirasının aile içinden bir isim tarafından sürdürülmesi açısından da dikkat çekti.

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