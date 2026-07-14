Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan Gardi'ye rest: İtalyan kulübünün teklifine net cevap
Galatasaray, Serie A temsilcisi Como tarafından Davinson Sanchez transferi için görevlendirilen ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye rest çekti.
Özetle DinleGalatasaray'dan Gardi'ye rest: İtalyan kulübünün t...
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İtalyan menajer George Gardi'nin Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez için Serie A kulübü Como'dan getirdiği 20 milyon euroluk teklifi, Galatasaray'ın oyuncuyu 35 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağı yönündeki restiyle karşılandı.
- George Gardi, Galatasaray'a birçok oyuncu kazandırdı.
- İtalyan menajer, bu defa Como kadına Galatasaray'ın kapısını çaldı. Serie A ekibi, Davinson Sanchez için 20 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu.
- Galatasaray, Sanchez'in yerine alacakları oyuncunun maliyetinin 35-40 milyon euro olacağını belirtti.
- Sarı-kırmızılılar, Como'dan 35 milyon eurodan az bir fiyatla gelmelerini istedi.
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Sarı-kırmızılılara Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Leroy Sane gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran İtalyan menajer George Gardi, bu defa başka Serie A kulübü adına kapıyı çaldı.
TEKLİF 20 MİLYON EURO
Ünlü menajer, Galatasaray'da savunmanın bel kemiği Davinson Sançhez için Como'nun 20 milyon avro artı bonuslar içeren transfer teklifini sundu.
"35 MİLYONDAN AŞAĞIYA OLMAZ"
Sarı-kırmızılılar, "Biz Davinson'u versek yerine alacağımız oyuncuyu 35-40 milyon avrodan aşağıya bulamayız. Durum böyleyken 35 milyon avrodan aşağıya bir fiyatla karşımıza çıkma" restini çekti.
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