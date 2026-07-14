Galatasaray, Serie A temsilcisi Como tarafından Davinson Sanchez transferi için görevlendirilen ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye rest çekti.

Sarı-kırmızılılara Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Leroy Sane gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran İtalyan menajer George Gardi, bu defa başka Serie A kulübü adına kapıyı çaldı.

TEKLİF 20 MİLYON EURO

Ünlü menajer, Galatasaray'da savunmanın bel kemiği Davinson Sançhez için Como'nun 20 milyon avro artı bonuslar içeren transfer teklifini sundu.

Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

"35 MİLYONDAN AŞAĞIYA OLMAZ"

Sarı-kırmızılılar, "Biz Davinson'u versek yerine alacağımız oyuncuyu 35-40 milyon avrodan aşağıya bulamayız. Durum böyleyken 35 milyon avrodan aşağıya bir fiyatla karşımıza çıkma" restini çekti.

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