Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın zirvede görüştüğü askeri iş birliği kapsamında Akdeniz'deki ABD donanmasının üretim, bakım ve onarım adresi olarak Türkiye öne çıkıyor.

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi, sadece alınan ittifak kararlarıyla değil, liderlerin ikili görüşmelerindeki kritik başlıklarla da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirvede F-35, CAATSA yaptırımları ve KAAN’ın motoru gibi sıcak konuların yanı sıra, deniz platformları alanında da ezber bozan bir iş birliği masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sayın Trump ile özellikle gemi inşa sanayiini görüştük. Fırkateynler, korvetler, denizaltılar olabilir... Türkiye bunu kendi tersanelerinde yapar" açıklaması, iki ülke ilişkilerinde askeri gemi inşası döneminin kapısını araladı.

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"YENİ ÜRETİM OLMASA BİLE BAKIM-ONARIM İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN"

TRT Haber Muhabiri Sertaç Aksan'ın analizine göre, deniz platformları Ankara-Washington hattındaki yeni dönemin en önemli stratejik ortaklık alanlarından biri olmaya aday.

ABD'nin deniz araçları üretiminde eski gücünü mumla aradığını belirten Aksan, mevcut tabloyu şöyle açıkladı:

"ABD deniz araçları üretiminde geçmişi mumla arıyor. Türkiye ise aynı anda en çok askeri gemi üreten dünyanın ikinci ülkesi. Yeni gemi üretimi olmasa bile Akdeniz’de görev yapan ABD gemilerinin bakım ve onarım faaliyetleri için Türk tersaneleri biçilmiş kaftan."

Aksan ayrıca, ABD yasalarının ülke dışında savaş gemisi inşasını yasakladığını ancak askeri kapasitesini hızla geliştirmek isteyen Washington'ın müttefiklerinden yararlanmak adına bu kuralları esnetebileceğine değindi.

Türkiye'nin, Çin'in ardından dünyada aynı anda en fazla askeri gemi üreten ikinci ülke (Avrupa ve NATO'da ise ilk sırada) olması, bu ortaklığı her iki taraf için de son derece kazançlı bir formüle dönüştürüyor.

ABD HEYETİNİN İSTANBUL ZİYARETİ

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte ABD'nin Akdeniz'deki deniz platformlarının sayısı hızla arttı. Bu gemilerin bakım, onarım ve idame gibi hayati ihtiyaçları için bölgedeki en donanımlı adreslerin başında Türk tersaneleri geliyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD Deniz Sistemleri Komutanlığı’ndan üst düzey bir heyetin İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret ettiği ve burada gördüğü teknolojik kabiliyetlerden çok etkilendiği de savunma kulislerinde konuşuluyor. Erdoğan ve Trump önderliğinde yükselen yeni diplomatik denkleme askeri gemi ortaklığı da eklenirse, iki ülke müttefiklik ilişkilerini çok daha stratejik bir boyuta taşımış olacak.

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