İstanbul, Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen 3 soruşturmada, 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ankara’daki operasyonda kendisini “Reşo Ağa” olarak tanıtan örgüt lideri ile birlikte 15 şüpheli de gözaltına alındı. Örgütün silahla tehdit ederek, gayrimenkulleri gasp ettiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize su örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Gürlek, 3 ayrı soruşturmada 5 ayrı suç örgütü şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

5 SUÇ ŞEBEKESİNE OPERASYON

Sosyal medya hesabından operasyonlar hakkında detayları paylaşan Akın Gürlek, “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında, 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır” dedi.

7 İLDE 93 ADRESE BASKIN

Gürlek, şu detayları açıkladı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mızın yürüttüğü soruşturmada; liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde, 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 107 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

mızın yürüttüğü soruşturmada; liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli düzenlenmiş; toplam yapılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mızın yürüttüğü soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; toplam 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

mızın yürüttüğü soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan yönelik gerçekleştirilmiş; toplam başlatılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturmada ise silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ÖRGÜT LİDERİ “REŞO AĞA” GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 15 isim içinde kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü lideri olduğu belirtilen Özkan Aydemir'in de yer aldığı bilgisi verildi.

SİLAHLA TEHDİT, GASP

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin müştekileri silahla tehdit ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasp ettikleri ve yağma suçunu işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

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