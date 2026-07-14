Yemen'de yıllardır süren gayriresmi ateşkes karşılıklı havalimanı bombardımanlarıyla sona ererken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a İran destekli Husi milislerine yönelik geniş kapsamlı yeni bir askeri operasyon düzenlemesi için tam destek verdiği öne sürüldü.

Yemen’de 2022 yılından bu yana devam eden gayriresmi ateşkes, stratejik bir uçuş ve ardından gelen karşılıklı bombardımanlarla çökme noktasına geldi.

ABD merkezli haber platformu Axios'un üst düzey iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a (MBS) Yemen’deki İran destekli Husi milislerine karşı geniş kapsamlı askeri operasyon düzenlemesi için tam destek verdi.

Havalimanı saldırısının ardından Trumptan Veliaht Prense gizli onay! Ateşkes bozuluyor

KRİZİN FİTİLİ: DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN "MAHAN AİR" UÇAĞI

İki aktör arasındaki gerilimi yeniden alevlendiren olay, 10 gün önce ABD yaptırım listesinde yer alan ve İran Devrim Muhafızları ile doğrudan bağlantılı olan "Mahan Air" havayolu şirketine ait bir uçağın, Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na inmesiyle başladı. Eski İran Dini Lideri Ali Hamaney’in cenazesine katılan Husi heyetini taşıyan bu uçağın, dönüş yolunda Husilere silah, füze parçaları ve askeri uzmanlar götürdüğü iddia edildi.

Suudi Arabistan ordusu uçağın inişini engellemek için Pazartesi günü Sanaa Havalimanı’nı bombaladı. Uçak rotasını değiştirmek zorunda kalarak El-Hudeyde'ye iniş yaparken, Husiler de bu hamleye misilleme olarak Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

Havalimanı saldırısının ardından Trumptan Veliaht Prense gizli onay! Ateşkes bozuluyor

WASHİNGTON’DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Husi milislerinin Suudi havalimanlarını hedef alma tehdidi üzerine Riyad yönetimi, ABD nezdinde hızlı bir diplomasi trafiği başlattı.

Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Hemen ardından Rubio, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

TRUMP'TAN MBS'YE DOĞRUDAN DESTEK

Görüşmelerin hemen ardından Cuma günü Başkan Donald Trump ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. MBS'nin Husi hedeflerine yönelik askeri harekat için istediği destek talebine Trump olumlu cevap verdi.

Beyaz Saray konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken, Trump'ın Pazartesi sabahı Fox News’e verdiği ve İran’ı sert dille hedef aldığı röportaja işaret etti. Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği ise sessizliğini koruyor.

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