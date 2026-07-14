AHBAP Derneği için toplanan bağışları çıkarları doğrultusunda kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent, Bursa'daki bir tır parkında yakalanmıştı. Şarkıcının gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

AHBAP Derneği çevresindeki üç isim hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. MASAK raporunda, para transferlerinin açıklama bölümünde Haluk Levent’in adının çok sayıda işlemde geçtiği belirtilirken, Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda Haluk Levent dahil çok sayıda isim gözaltına alındı.

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YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Bursa'da yakalanan Levent'in emniyet işlemleri sürerken, şarkıcının yurt dışına kaçmak üzere olduğu öğrenildi. Yurt dışı çıkış yasağı olduğu için havalimanından uçakla kaçamayan Levent'in, deniz yoluyla İzmir'den kaçmak üzere hareket halinde olduğu öğrenildi.

Levent'in cuma günkü sahnesinin iptal edilmesinin ardından savcılığın harekete geçtiği ve yurt dışı çıkış yasağı koyduğu, şarkıcının bu karardan habersizce Almanya'ya uçmak için havalimanına geldiği, kararı öğrendikten sonra hemen kara yoluyla İzmir'e geçmeye çalıştığı ve Bursa'daki bir tır parkında yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

EN SON ARACA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞ

TGRT Haber, Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntülerine ulaştı. Görüntülerde bir tır parkında olduğu görülen Levent'in yanında 2 kişi olduğu ve kendisini bekleyen siyah minibüse bindiği görülüyor.

Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

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