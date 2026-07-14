Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni anayasa çalışmalarına ilişkin “Net bir takvimden söz etmek için henüz erken. Bundan sonraki süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşacak uzlaşmaya bağlıdır” dedi. Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise “Komisyon çalışmalarını tamamladı, Bir siyasi parti dışında tüm gruplar katıldı. Bundan sonraki aşama TBMM'nin takdirindedir” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevapladı.

Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, "Teknik düzeyde bazı değerlendirmelerimiz ve ince işçilik gerektiren hususlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızı tamamladığımızda Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Net bir takvimden söz etmek için henüz erken. Bundan sonraki süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşacak uzlaşmaya bağlıdır. Yeni anayasa, tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı’nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir mutabakatla ve Meclis’teki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir. Temennimiz, tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır" dedi.

Cevdet Yılmaz’dan anayasa mesajı: Bundan sonraki süreç TBMMye bağlı

"BİR PARTİ DIŞINDA TÜM GRUPLAR KATILDI"

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarının sürdüğünü, Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayretin söz konusu olduğunu belirterek, "TBMM bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla TBMM'nin takdirindedir. Komisyon çalışmalarına bir siyasi parti dışında tüm gruplar katıldı. Temennimiz, komisyonda ortaya çıkan ortak çalışma iradesinin yasama sürecine de yansıması ve tüm siyasi partilerimizin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz’dan anayasa mesajı: Bundan sonraki süreç TBMMye bağlı

"KARARIN VİCDANİ TEMELİ BULUNMUYOR"

Avrupa Parlamentosu'nun KKTC’ye ilişkin aldığı kararı da değerlendiren Yılmaz, "Kararın hiçbir hukuki ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu kararı yok hükmünde görüyor ve kesin bir dille reddediyoruz. Ne yazık ki Avrupa Parlamentosu, bu konuda Rum lobilerinin etkisi altında hareket etmiş ve tarafsızlığını zedeleyen bir tutum sergilemiştir. Bu yaklaşım, Avrupa Parlamentosunun kurumsal itibarına da zarar vermektedir. AB, kendi prensiplerini çiğneyerek, Rum Kesimini üye olarak kabul ettiği tarihten itibaren Kıbrıs meselesine tarafsız bakabilme imkanını kaybetmiştir. Eğer gerçekten tarihte kınanması gereken bir sorun aranıyorsa, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı zorunlu kılan tarihî şartlara bakılmalıdır. Yaşanan darbe ve EOKA çetelerinin zulümleri hatırlanmalıdır.

Cevdet Yılmaz’dan anayasa mesajı: Bundan sonraki süreç TBMMye bağlı

“TÜRKİYE BÜYÜK TRAJEDİLERİN ÖNÜNE GEÇTİ”

Gazze’de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramı karşısında Avrupa Parlamentosunun ortaya koyduğu sessiliğin sorgulanması gerektiğini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Böylesine ağır insanlık suçları karşısında gereken hassasiyeti göstermeyenlerin, Kıbrıs konusunda siyasi saiklerle karar alması kabul edilemez. Kahraman ordumuz tarafından yapılan 1974 Barış Harekâtı’nın ardından adaya huzur ve güven gelmiştir. Bu sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Kıbrıs Rumları için de geçerlidir. Son elli yılı aşkın süredir adada barışın, güvenliğin, ekonomik kalkınmanın ve demokratik istikrarın korunmasında Barış Harekâtı’nın belirleyici rolü olmuştur. Türkiye, bu harekâtı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hak ve sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirmiş; adada yaşanabilecek çok daha büyük trajedilerin önüne geçmiştir. O gün atılan adımlar olmasaydı, bugün Gazze’de şahit olduğumuz insanlık dramına benzer acılar Kıbrıs’ta yaşanabilirdi. Temennimiz, Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ve lobi faaliyetlerinin etkisinden uzak, tarihî gerçekleri esas alan daha adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemeleridir. Avrupa Parlamentosu’nun görevi, belirli çevrelerin siyasi hesaplarına hizmet etmek değil; Avrupa’nın temel değerlerini, hukuku ve hakkaniyeti savunmaktır. Bu sorumluluğa uygun hareket etmelerini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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