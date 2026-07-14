Bangkok’ta bir gökdelenin zirvesinde gerçekleştirilen ekstrem deneyim, nefes kesen görüntülere sahne oldu. Yüzlerce metre yükseklikte eğilen platformda yaşanan adrenalin dolu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tayland, macera turizmini geliştirmeye yönelik sıra dışı etkinlikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başkent Bangkok’ta gökdelenlerin üst katlarında sunulan ekstrem aktiviteler, hem yerli hem de yabancı turistlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

BİNLERCE METRE YÜKSEKLİKTE İLGİNÇ DENEYİM

Şehrin simge yapılarından Mahanakorn’da gerçekleştirilen eğilebilir platform deneyimi, en çok ilgi gören aktiviteler arasında yer alıyor. Özel platform, katılımcıları yüzlerce metre yükseklikte dışarı doğru eğerek adeta boşlukta süzülüyormuş hissi yaşatıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında emniyet kemerleri ve koruyucu sistemlerle desteklenen deneyim, özellikle yükseklik korkusu olanlar için cesaret gerektiriyor.

Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi! Boşluğa eğilen platform ilgi odağı oldu

Deneyime katılan turistler, yaşadıkları heyecan dolu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Şehrin etkileyici silüeti eşliğinde çekilen görüntüler, kısa sürede çok sayıda izlenme ve beğeni alıyor.

Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi! Boşluğa eğilen platform ilgi odağı oldu

Bangkok’un gökyüzüne uzanan yapılarında sunulan bu sıra dışı deneyim, adrenalin tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem sunduğu eşsiz şehir manzarası hem de metrelerce yüksekteki heyecanıyla öne çıkan aktivite, Tayland’ın macera turizmine yönelik dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası