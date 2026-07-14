Deprem zamanı toplanan bağışların kötüye kullanıldığı iddiası sonrası başlatılan soruşturma büyüyor. AHBAP soruşturmasında Haluk Levent'in ardından 17 kişi daha bu sabah gözaltına alındı.

Şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinde başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği ile milyonlarca lira bağış toplamıştı. Her fırsatta depremzedeler için çalıştığını söyleyen Levent, son aylarda ise topladığı bağışlarla vadedilen hiçbir sözü yerine getirmediği iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

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Önceki gün de Levent, başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alınmıştı. Dün akşam da "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

2. DALGA OPERASYON BAŞLADI

Bu sabah Ahbap'a 2. dalga operasyon gerçekleştirildi. 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Dün gözaltı kararı verilen isimler şu şekildeydi:

"Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu."

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