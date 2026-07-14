Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab'ı çalıştıran (Haziran 2025'te ayrıldı) Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Youtube kanalında paylaştığı videoda, sarı kart cezaları hakkında dikkat çeken bir öneride bulundu.

Dijital dünyaya adım atarak, kendi adını taşıyan YouTube kanalını yayına alan Fatih Terim, futbol yorumlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 72 yaşındaki çalıştırıcı, sarı kart cezalarıyla ilgili önerisiyle de gündem oldu.

"DERBİDE BÜTÜN FUTBOLCULAR OYNAR"

Tecrübeli antrenör, "Sarı kart cezası alan bir oyuncu, önündeki 4 maçtan birinde bu cezayı çeker. Cezalı olan futbolcunun kulübü, maçtan ertesi gün futbol federasyonuna 'Şu maçta cezasını çeksin' der. Hiç olmazsa 'Bu hakem bilerek kart gösterdi' derdi ortadan kalkar. Derbide bütün oyuncular oynar. Önemli olan oyuncuyu kazanmak, derbiyi güzelleştirmek. Yunanistan'da biz yaşadık. Cezayı çekecek, ceza caydırıcı bir unsur. Kuralı değiştirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, yurt dışında Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve Al-Shabab'ta teknik direktörlük yaptı.

Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik direktörlük görevinde bulunan Terim, 20 kupa (8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa, 3 TSYD Kupası, UEFA Kupası) ile adını futbol tarihine yazdırdı.

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