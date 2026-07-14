Ev sahibinin kiracının izni olmadan eve girmesi sadece hukuki değil, cezai sorumluluk da doğurabiliyor. Hukukçular, yedek anahtar ya da çilingirle yapılan izinsiz girişlerin TCK kapsamında "konut dokunulmazlığının ihlali" suçu sayılabileceğini ve hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini belirtiyor.

Ev sahibinin, kiracının izni olmadan yedek anahtar ya da çilingir yardımıyla eve girmesi ciddi hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Hukukçular, "Evin durumunu kontrol etmek", "temiz kullanılıp kullanılmadığını görmek" ya da benzeri gerekçelerin izinsiz girişe haklılık kazandırmadığını belirterek, bu eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 116. maddesi kapsamında "konut dokunulmazlığının ihlali" suçu sayılabileceğini ve faillerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

EV SAHİBİNİN İZİNSİZ GİRİŞİ SUÇ KAPSAMINDA

Muhtelif bahanelerle ev sahibinin kiracının dairesine izinsiz girenler şok cezayla karşılaşabiliyor. Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, ‘Ev sahibi habersiz eve girebilir mi?’ sorusuna ‘Kesinlikle hayır’ cevabını verdi.

İhlalin sadece "ayıp bir davranış" olarak kalmayabileceğine vurgu yapan Avukat Selman Nuri Kaya, "TCK 116. Madde kapsamında şikayete bağlı ceza soruşturması gündeme gelebilir. Eğer eylem cebir, tehdit veya gece vakti gibi nitelikli unsurlarla işlenmişse TCK m.116/4 ve şartları varsa TCK m.119 çerçevesinde daha ağır sonuçlar doğabilir. Ev Sahibi Anahtarı Bulunduramaz. Ev sahibinin sözleşme süresince kiracının rızası dışında girebilmek için yedek anahtar bulundurması ve kullanması yasalara aykırıdır. Satış, yeni kiracı adayına gösterme veya zorunlu onarım gibi durumlarda dahi ev sahibi kiracıya önceden haber vermek ve onay almak zorundadır. Habersiz veya izinsiz girişlerde suç işlenmiş sayılır. Yalnızca su patlaması, yangın gibi evi ve çevreyi tehdit eden çok acil durumlarda polisle veya yetkililerle içeri girilebilir” dedi.

KİRACILARA HAK ARAMA ÇAĞRISI

Kiracının haklarının ihlal edilmesi halinde hukuki yollara başvurabileceğini belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Delillerinizle (kamera kayıtları, şahitler, mesajlar vb.) birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na ‘Konut Dokunulmazlığının İhlali’ suçundan şikayetçi olabilirsiniz. Kira ilişkisini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nun 319. maddesine göre; kiracı, evin satışı, bakımı veya sonraki kiralama süreçleri için zorunlu olduğu ölçüde, ev sahibinin veya onun belirlediği 3. kişilerin (emlakçı, alıcı adayı vb.) evi gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.”

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