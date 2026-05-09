Karara göre, bir çalışanı işe alacağı yönünde güven verip mevcut işinden ayrılmasına neden olan işveren, son anda vazgeçerse tazminat ödemek zorunda kalabilecek.

“ESKİ İŞİNDEN AYRILDI, ORTADA KALDI”

Karakaş’ın aktardığı olayda bir dış ticaret uzmanı, yeni bir şirketle anlaşma sağladı. Taraflar arasında ön protokol yapıldı, çalışan da bu işe güvenerek mevcut işinden istifa etti. Ancak yeni işveren, yabancı personel çalışma izni için gerekli harçları yatırmayınca süreç durdu.

Böylece çalışan hem eski işini kaybetti hem de yeni işe başlayamadı. Üstelik kıdem tazminatı ve diğer haklarından da mahrum kaldı.