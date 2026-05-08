Tam 11 bin karat! 2,2 kilogram ağırlığında nadir yakut bulundu
Myanmar'da 2,2 kilogram ağırlığında 11 bin karatlık dünyanın ikinci en büyük yakutu bulundu. Mogok'ta keşfedilen yakutun rengi ve kalitesiyle, 1996 yılında bulunan 21 bin 450 karatlık ve 4,29 kilogramlık yakuta kıyasla daha değerli olduğu bildirildi.
Myanmar'da ülkenin şimdiye kadar ağırlığı bakımından ikinci en büyük yakutu olarak kabul edilen 2,2 kilogram ağırlığında ve 11 bin karatlık nadir bir yakut keşfedildi.
- Yakut, Mogok kenti yakınlarında nisan ayı ortasında bulundu.
- Bu yakutun, rengi ve kalitesi nedeniyle 1996 yılında bulunan 21 bin 450 karatlık yakuttan daha değerli olduğu belirtildi.
- Myanmar'ın, başta Mogok bölgesi olmak üzere dünyanın yakut üretiminin %90'ını karşıladığı değerlendiriliyor.
Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, Mogok kenti yakınlarında nisan ayı ortasında nadir bir yakut keşfedildi.
EN BÜYÜĞÜNDEN DAHA KALİTELİ
11 bin karatlık ve 2,2 kilogram ağırlığındaki yakutun, rengi ve kalitesi nedeniyle 1996 yılında bulunan 21 bin 450 karatlık ve 4,29 kilogramlık yakuta kıyasla daha değerli olduğu aktarıldı.
Myanmar'ın, başta Mogok bölgesinden olmak üzere dünyanın yakut üretiminin yüzde 90'ını karşıladığı değerlendiriliyor.
