Sri Lanka’da 3 bin 563 karat ağırlığında bir mor yıldız safiri bulundu. “Arı Toprağın Yıldızı” adını alan değerli taşın, türünün bilinen en büyük doğal safiri olduğuna inanılıyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, yıldız safirleri "asterizm" adı verilen, yüzeylerinde parlak bir yıldız deseni oluşturan yıldız benzeri optik özellikleriyle tanınıyor.Konuyla ilgili görüş bildiren danışman gemolog Ashan Amarasinghe, bu keşfin sıradan olmadığını belirterek, "Bu, türünün en büyük mor yıldız safiri. Çok iyi tanımlanmış bir asterizm gösteriyor. Altı ışınlı bir asterizmi var. Bu, onu diğer tüm taşlardan özel kılan bir nitelik" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar taşın piyasa değerinin 300 milyon ile 400 milyon dolar (yaklaşık 13 milyar TL ile 17 milyar TL) arasında olduğunu belirtti. 'Arı Toprağın Yıldızı', satıldığında tarihte bulunan en değerli ve pahalı mücevherler arasına adını yazdıracak.

YILDIZ DESENİ NASIL OLUŞUYOR?

Yıldız safirlerindeki yıldız deseni, yani asterizm, taşın içindeki rutil mineralinin küçük, iğne benzeri kalıntıları tarafından oluşturulan optik bir etkiye deniliyor. The Natural Sapphire Company'nin açıklamasına göre, ideal bir yıldız safirinde yıldızın yukarıdan bakıldığında tam olarak ortalanmış, her ışının eşit uzunlukta ve net bir şekilde tanımlanmış olması gerekiyor.

DEĞERLİ TAŞ NEREDE BULUNDU?

Devasa safirin sahiplerinin isimleri güvenlik nedenleriyle açıklanmadı. Sahiplerden biri, değerli taşın 2023 yılında, "mücevherler şehri" olarak bilinen Ratnapura yakınlarındaki bir taş ocağında bulunduğunu belirtti.

Ekip, aynı yıl taşı diğer değerli taşlarla birlikte satın aldı, ancak yaklaşık iki yıl sonra bu taşın ne kadar özel olduğunu keşfetti. Bunun üzerine, taşın eşsizliğini onaylamak için iki farklı laboratuvarda sertifikasyon işlemleri gerçekleştirdiler.

KIYASLAMALAR EN PAHALI ELMASLARI GERİDE BIRAKTI

Diğer taraftan, 'Arı Toprağın Yıldızı', değer tahminleriyle dünyanın en pahalı elmaslarının bile gölgede bıraktı. Örneğin, 14.62 karatlık mavi elmas Oppenheimer Blue, 2016'da 57.5 milyon dolara (yaklaşık 2.5 milyar TL) satılmıştı. Benzer şekilde, 11.15 karatlık Williamson Pink Star ise 2022 yılında 57.7 milyon dolara (yaklaşık 2.5 milyar TL) alıcı bulmuştu. Sri Lanka'da keşfedilen bu mor yıldız safirin tahmini değeri, bu rekorları bile katlayarak mücevher dünyasında yeni bir dönemi başlatma potansiyeli taşıyor.

