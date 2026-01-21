ABD Sağlık Bakanlığı, beslenmeyle ilgili olarak yeni bir gıda piramidi yayımladı. Piramitte en çok tüketilmesi gereken gıdalar üst sıraya yerleştirildi. Bakanlık, onlarca senedir uzak durulmasını istediği yiyeceklerin bu sefer bolca tüketilmesini istedi.

ABD Sağlık Bakanlığı, sağlıklı beslenmeyle ilgili olarak yeni bir kılavuz yayımladı. Onlarca senedir Amerikalılardan kırmızı et ve tereyağından uzak durmalarını isteyen bakanlık, yeni kılavuzda aksine bu gıdalardan bolca tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Kılavuzda Amerikalıların daha fazla yağlı sütten yapılmış gıdalar tüketmeleri ve daha fazla protein almaları tavsiye edildi. Protein konusunda da kırmızı ete özellikle vurgu yapıldı.

Bu, dünyada genel kabul gören, daha az doymuş yağ ve kırmızı et tüketilmesi tavsiyeleriyle tezat teşkil ediyor. Yeni bir gıda piramidi yayımlayan bakanlık, kırmızı eti piramitte en çok tüketilmesi gereken üst sıraya yerleştirdi. Daha önce kılavuzlarda günlük kalori alımının yüzde 45 ila yüzde 65’i karbonhidratlardan oluşurken yeni kılavuzda bunlar en alt sırada yer aldı. Kılavuzda Amerikalıların beyaz ekmek, paketlenmiş kahvaltılık ürünler ve kraker gibi rafine karbonhidratları “önemli ölçüde azaltmaları” istendi.

GERÇEK GIDA TÜKETİN

Yeni kılavuz, yulaf, esmer pirinç ve kinoa gibi lif açısından zengin tahıllardan günde iki ila dört porsiyon tüketmelerini öneriyor. Yeni kılavuzun sloganı ise şöyle: “Gerçek gıda tüketin.” Yüksek oranda işlenmiş gıdalar ilk defa tamamen kaçınılması gereken bir kategori olarak açıkça belirtildi ve “evde hazırlanan yemeklere” öncelik verilmesi istendi. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve Tarım Bakanı Brooke Rollins bunu, son yıllardaki “federal beslenme politikasındaki en önemli değişiklik” olarak nitelendirdi.

ABD Sağlık Bakanlığı ezber bozdu: Kırmızı eti ve tereyağını bol bol yiyin

TERSİNE PİRAMİT

ABD Sağlık Bakanlığı, beslenmeyle ilgili olarak yeni bir gıda piramidi yayımladı. Piramitte en çok tüketilmesi gereken gıdalar üst sıraya yerleştirildi. Piramitin en alt sırasında ise karbonhidratlı gıdalar geliyor.

