Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olacağını duyurdu.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde yağışsız bir hafta geçirilmesi bekleniyor.

Sadece cuma günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, hafta sonunda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğusunda kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

Sıcaklık değerleri doğu bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece altında seyrederken, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında kalacak.

Üç büyükşehirde ise hafta boyunca yağış beklenmiyor. Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 13 ila 14 derece, İzmir'de ise 18 ila 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarının ise Ankara'da 0, İstanbul'da 5 ve İzmir'de 6 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

