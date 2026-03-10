Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ettiği maçı tribünden izleyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşma sonrası Sporcast'e açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY KLASİK!"

Sarı kırmızılıların büyük takımlara karşı inanılmaz motive olduğunu söyleyen Yıldırım, "Galatasaray klasik! Avrupa'da oynuyor. Büyük takımlara karşı inanılmaz motive oluyorlar, tebrik ediyorum. Geçen de 1-0 yendi Liverpool'u, şimdi de... 7. dakikada attılar ve 100 dakika maç oynandı. Skoru tutmak çok zordu, tebrik ediyorum onları." diye konuştu.

"İNŞALLAH İKİ TÜRK TAKIMI OLARAK ÇEYREK FİNALE ÇIKARIZ"

Perşembe günü Konferans Ligi'nde oynayacakları maçı hatırlatan Yüksel Yıldırım, "İnşallah biz de Rayo Vallecano'yu yeneriz ve iki Türk takımı olarak çeyrek finale çıkarız." ifadelerini kullandı.

