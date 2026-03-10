ABD, İran'a yönelik İsrail ile ortak şekilde düzenlediği saldırılarda yeni bir evreye geçmenin sinyalini verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Trump, sahada asker bulundurma seçeneğini de dışlamıyor" diyerek İran'a yönelik kara harekatı ihtimalinin olduğunu vurguladı.

ABD, saldırılarını sürdürdüğü İran'a yönelik kara harekatının masada olduğunun mesajını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Trump, sahada asker bulundurma seçeneğini de dışlamıyor" dedi.

Leavitt düzenlenen basın toplantısında İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki son artış geçicidir ve bu operasyon uzun vadede doğalgaz fiyatlarının düşmesine yol açacaktır" dedi.

Sözcü Karoline Leavitt, İran’a yönelik saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri hedeflere ulaşıldığını ve İran’ın tam ve koşulsuz teslimiyet pozisyonunda olduğunu belirlemesinin ardından sona ereceğini söyledi.

