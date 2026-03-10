İhlas Haber Ajansı
İran saldırılarında 140 ABD askeri yaralandı! Pentagon açıkladı
İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısı sonrası başlayan savaş 11'inci gününde de sürüyor. Pentagon, İran saldırılarında 140 ABD askerinin yaralandığını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın misillemeleri sonucunda 140 ABD askerinin yaralandığını, 8'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
- Pentagon Sözcüsü Sean Parnell açıklama yaptı.
- İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın misillemeleri sonucunda yaralanmalar meydana geldi.
- Toplam 140 ABD askeri yaralandı.
- Yaralanan askerlerden 8'i ağır durumda.
- Ağır yaralı askerler en üst düzeyde tıbbi bakım alıyor.
- Bu açıklama, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana yapılan ilk resmi açıklama oldu.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran’a yönelik saldırılar sırasında 8’i ağır 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası İran’ın misillemeleri sonucunda yaralanan askerlerle ilgili açıklama yaptı.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8’inin hâlâ ağır durumda olduğunu ve en üst düzeyde tıbbi bakım aldıklarını belirtti.
Saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaralı askerlerle ilgili yapılan ilk resmi açıklama olan bildiri, Washington yönetiminin savaşın durumu ve gidişatı konusunda çelişkili mesajlar verdiği bir dönemde geldi.
