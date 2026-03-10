Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u tek golle mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasından yaklaşık bir buçuk saat önce RAMS Park'a geldi ve karşılaşmayı izledi.

"DAHA ATMAMIZ LAZIMDI"

Sarı kırmızılıların kazandığı maçın ardından kısa bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı." ifadelerini kullandı.

