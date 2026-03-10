Türkiye Gazetesi
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: Daha fazla atmalıydık
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u tek golle mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.
Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasından yaklaşık bir buçuk saat önce RAMS Park'a geldi ve karşılaşmayı izledi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'dan Liverpool'a aynı tarife: Sarı kırmızılılar tek golle avantajı kaptı
"DAHA ATMAMIZ LAZIMDI"
Sarı kırmızılıların kazandığı maçın ardından kısa bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı." ifadelerini kullandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR