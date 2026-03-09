ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen bir füzenin parçalarının Gaziantep'e düştüğünü duyurdu. Açıklamada "Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" denildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattı savaş, İran'ın da misilleme saldırıları başlatmasıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi.

İran'dan ateşlenen bir füze, Türk hava sahasına girdi. Milli Savunma Bakanlığı füzenin imha edildiğini ancak bazı parçalarının Gaziantep'e düştüğünü duyurdu.

"YARALANMA VEYA CAN KAYBI YOK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

"UYARILARA RİAYET EDİLMESİ, HERKESİN MENFAATİNE!"

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan bir açıklama geldi. Duran, "İran’dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.



Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye’nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.

"TÜM TARAFLARA UYARIMIZI BİR KEZ DAHA YİNELİYORUZ"



Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.



Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

HATAY'A DA FÜZE PARÇASI DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. İmha edilen mühimmatın parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık alana düştüğü, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklanmıştı.

Yaşananların ardından Türkiye, gerekli yerlere uyarılarını iletmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

