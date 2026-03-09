Trendyol Süper Lig’de 25. haftada Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kayserispor Trabzonspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak edilirken maçın canlı yayın bilgileri netlik kazandı. Bu akşamki karşılaşmanın hakemi ise Cihan Aydın oldu. İşte Kayserispor Trabzonspor canlı yayın bilgileri...

Kayserispor ve Trabzonspor bugüne kadar 57 lig maçında rakip oldu. Yapılan karşılaşmaların 34’ünde Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı. 14 mücadele beraberlikle sonuçlanırken Kayserispor ise 9 kez galip geldi. Trabzonspor rakip fileleri toplamda 107 kez havalandırırken, Kayserispor ise rakibine karşı 60 gol bulabildi. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor Trabzonspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Cihan Aydın yönetecek

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Trabzonspor maçı bu akşam beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Kayserispor Trabzonspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Cihan Aydın yönetecek

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kayserispor ile Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği mücadele 9 Mart 2026 Pazartesi günü oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Kayserispor Trabzonspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Cihan Aydın yönetecek

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Kayserispor Trabzonspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Cihan Aydın yönetecek

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor-Trabzonspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelede yardımcı hakemlik görevini Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Özgür Yankaya yer alırken, AVAR görevini İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası