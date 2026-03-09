Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın zorlu bir süreçten geçtiğini ve sakatlıklara rağmen yarışta olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada kötü haberi de veren teknik direktör için ''Tedesco cezalı mı?'' sorusu gündeme getirildi.

Tedesco Samsunspor karşılaşmasında takımın bazı bölümlerde istenilen oyun yapısını ortaya koyamadığını ifade etti. Savunmada yapılan hataların önümüzdeki dönemde ele alınacağını söyleyen İtalyan teknik adam oyunculara kısa adımlarla baskıyı sürdürmeleri gerektiğini de bir kez daha hatırlattı. Peki, Tedesco cezalı mı? Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Süper Lig’de Samsunspor karşısında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirtirken önümüzdeki hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında kendisinin kulübede yer alamayacağını açıkladı. Tedesco Emir’in de aynı maçta cezası nedeniyle görev yapamayacağı bildirildi.

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Karşılaşma 13 Mart 2026 saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

