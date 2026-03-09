Mart ayında Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri hız kazanıyor. Birçok şirket, açıkladıkları kar payı dağıtım takvimine göre yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Otosan, Tüpraş, Tofaş, Koç Holding ve Akbank gibi önde gelen şirketlerin de yer aldığı toplam 11 şirket, 16 Mart ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında hissedarlarına kar payı dağıtacak. Peki, bu ay hangi hisseler kar payı verecek?

2026 yılı temettü (kar payı) takvimi mart ayı itibarıyla hareketlendi. Borsa İstanbul'da 2026 yılında temettü dağıtmaya hazırlanan şirketler genel kurul onayına sunulacak kar payı tekliflerini KAP'a ( Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildiriyor. Peki hangi hisseler, hangi tarihte, kaç TL temettü dağıtacak? Temettü duyurusu yapan şirketler ve yatırımcılara sunulan nakit kar payı detayları şöyle:

TEMETTÜ 2026 MART TAKVİMİ

Tofaş (TOASO)

Hisse başına net temettü: 17 TL

Ödeme tarihi: 23 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 8.500.000.000 TL

Ford Otosan (FROTO)

Hisse başına net temettü: 3,094 TL

Ödeme tarihi: 16 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 10.857.155.400 TL

Aygaz (AYGAZ)

Hisse başına net temettü: 10,668 TL

Ödeme tarihi: 16 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 2.344.724.681,97 TL

Nuh Çimento (NUHCM)

Hisse başına net temettü: 19,125 TL

Ödeme tarihi: 17 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 2.872.835.100 TL

Tüpraş (TPRS)

Hisse başına net temettü: 8,823 TL

Ödeme tarihi: 16 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 16.999.999.833,94 TL

Koç Holding (KCHOL)

Hisse başına net temettü: 5,806 TL

Ödeme tarihi: 25 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 14.722.156.129,28 TL

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA)

Hisse başına net temettü: 5,903 TL

Ödeme tarihi: 25 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 1.062.500.400 TL

Akbank (AKBNK)

Hisse başına net temettü: 1,872 TL

Ödeme tarihi: 26 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 9.731.956.000 TL

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT)

Hisse başına net temettü: 6,919 TL

Ödeme tarihi: 26 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 2.975.000.000 TL

Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP)

Hisse başına net temettü: 4,043 TL

Ödeme tarihi: 27 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 57.715.708,75 TL

İş GYO (ISGYO)

Hisse başına net temettü: 0,083 TL

Ödeme tarihi: 31 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 80.000.000 TL

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadır: nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

Borsada işlem gören şirketler ilgili dönemde kâr etmiş olsalar dahi, temettü dağıtmayabilirler. Geleneksel olarak kar payı dağıtan şirketler olduğu gibi kar payı dağıtmama kararı alan şirketler de olabilir. Temettü kararı yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır. Borsada işlem gören ortaklıklarda kar payı, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Kar payı alabilmek için mutlaka kar payının ödemesinin yapıldığı gün o pay senedinin elinizi bulundurmanız şarttır.

