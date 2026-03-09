Huawei, yapay zeka destekli yeni kablosuz kulaklık modeli FreeBuds Pro 5'i kullanıcıların beğenisine sundu. Şarj kutusuyla toplam 38 saate kadar kullanım süresi vadeden kulaklık için belirlenen satış fiyatı ise 9 bin 999 lira.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, kablosuz kulaklıklar müzik dinleme aracı olmanın ötesine geçerek şehir gürültüsünden uzaklaşmanın pratik yollarından biri haline geliyor.

Çift motorlu yapay zeka destekli gürültü engelleme (ANC) mimarisine sahip FreeBuds Pro 5, günlük yaşamda sessizliğin ve ses kalitesinin standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Farklı frekanstaki seslere karşı Dual-Engine ANC mimarisini kullanan modelde, alçak ve yüksek frekanslar için bağımsız çalışan iki ayrı gürültü engelleme motoru bulunuyor. Bu motorlar, çevredeki sesi saniyede 400 bin kez analiz eden "MIMO AI Sensing" algoritmasıyla destekleniyor. Söz konusu mimari, önceki nesle kıyasla yüzde 220 daha güçlü gürültü engelleme performansı sunarken, kalabalık metro hatlarında veya 100 desibel gürültülü ortamlarda kullanıcılara kesintisiz müzik deneyimi sağlıyor.

Huawei'den yeni kablosuz kulaklık! İşte FreeBuds Pro 5'in özellikleri ve fiyatı

KAYIPSIZ SES İLETİMİ SAĞLIYOR

Veri transferi sırasındaki ses kayıplarını "L2HC 4.0" teknolojisiyle en aza indiren cihaz, saniyede 2,3 megabit (Mbps) iletim hızı sağlıyor ve 48kHz/24-bit yüksek çözünürlüklü sesi kablosuz olarak aktarıyor. Bu teknoloji, detaylı seslerin stüdyo netliğinde duyulmasına olanak tanıyor. Çift sürücülü akustik sistem sayesinde baslar 10Hz derinliğine kadar inerken, tizler 48kHz netliğine ulaşıyor.

FreeBuds Pro 5'in akıllı özellikleri, kullanıcı deneyimini merkeze alıyor. "Konuşma Farkındalığı" özelliği sayesinde kullanıcıların konuşmaya başladığı an kulaklığın sesi kısılarak dış ortam sesleri netleştiriliyor. Sohbet bitince sessizlik moduna otomatik olarak geri dönülüyor.

"Uyarlanabilir Ses" özelliği, farklı ortamlara geçişlerde dış sesi analiz ederek ses seviyesini otomatik ayarlıyor. Görüşmeler için geliştirilen teknoloji ise saniyede 10 metre hızındaki sert rüzgarda dahi kemik iletimi teknolojisi yardımıyla sesi karşı tarafa net bir şekilde ulaştırıyor.

ERGONOMİK TASARIM VE PİL ÖMRÜ

"Star Oval" formuna sahip cihaz, elmas kesim teknikleriyle işleniyor. 10 binden fazla farklı kulak örneği üzerinde yapılan testlerle geliştirilen ergonomik tasarım, kulaklığı önceki nesle göre yüzde 10 daha küçük ve yüzde 6 daha hafif hale getiriyor. Modelin mavi renkli versiyonunda ise vegan deri dokusu kullanılıyor.

"IP57" toz ve su direncine sahip cihaz, ANC kapalıyken 9 saat, şarj kutusuyla toplam 38 saate kadar kullanım süresi vadediyor.

FİYATI 10 BİN LİRA

Tavsiye edilen son tüketici fiyatı 9 bin 999 lira olan kulaklığın ön satış dönemindeki kampanyası 31 Mart'a kadar devam edecek. Huawei Online Mağaza üzerinden 99 lira ön ödeme yapan kullanıcılar, ürünün toplam fiyatından 799 lira indirim kazanacak.

