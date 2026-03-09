Kaydet

Almanya’dan Japonya’ya gitmek üzere yaklaşık 6 ay önce yola çıkan Türk vatandaşı Mustafa Mostanno yürüyerek Türkiye topraklarına ulaştı. İstanbul üzerinden Kocaeli, Sakarya ve Bolu güzergahını takip ederek Kastamonu’nun Daday ilçesine varan azimli gezgin yolculuğunu Karadeniz sahil şeridi üzerinden sürdürmeyi planlıyor. Geceleri çadırda konaklayan ve doğadaki yabani hayvanlarla iç içe bir yolculuk yapan Mostanno ihtiyaçlarını hayırsever vatandaşların desteğiyle karşılıyor.

